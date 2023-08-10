我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤

金山回去辦公人流增3成 公交車延長線助通勤

油價大漲 達9個月高點

編譯洪啟原／綜合報導
西德州油價走勢。(資料來源：彭博資訊)
西德州油價走勢。(資料來源：彭博資訊)

國際油價9日一度大漲逾1%，觸及近九個月高點。彭博資訊報導，最新導火線是烏克蘭總統澤倫斯基表示，若俄羅斯繼續封鎖該國水域，烏克蘭將祭出報復行動，引發市場擔心俄烏衝突可能升級，影響本已吃緊的石油市場供應。

布蘭特原油期貨上漲1.02美元，漲幅1.18%，報每桶87.19美元，為今年4月中以來首度突破87美元；西德州原油期貨也上揚逾1美元，至每桶84.11美元，站上去年11月來新高。

在澤倫斯基揚言報復俄國的封鎖行動後，市場益發關切俄羅斯經由黑海運輸石油的風險。

寶盛銀行大宗商品策略主管韓森對此表示：「黑海局勢緊張，持續對俄羅斯原油運輸帶來風險。儘管中國經濟烏雲密布，但看漲油價的基本論調似乎不變。」

前一天，美國能源資訊局（EIA）公布每月報告，預估美國今年原油日產量預計將增加85萬桶，達到創紀錄的每日1,276萬桶，將超過2019年1,230萬桶紀錄。

但是EIA也上修美國2023年國內生產毛額（GDP）成長預測，從先前的1.5%提高到1.9%，對石油需求有利。EIA同時也上調2023年下半年布蘭特原油的均價預測至每桶86美元，比之前高了約7美元。

此外，滙豐集團（HSBC）9日預估，布蘭特油價到年底前可能維持在7月的水準附近，第3和第4季預估為每桶80美元。

EIA還說，原油價格自6月以來一直在上漲，主要因沙國延長自願減產措施，以及全球需求不斷增加。不過，數據顯示，中國7月石油進口量比上月下降18.8%，每日進口量為1月以來最低，為油價漲勢帶來抑制。

油價 石油 俄羅斯

上一則

美超微財測失色 AI股告急

下一則

俄羅斯外匯市場人民幣交易 占比創歷史新高

延伸閱讀

澤倫斯基前顧問爆：美將把「要給烏克蘭的錢轉給台灣」

澤倫斯基前顧問爆：美將把「要給烏克蘭的錢轉給台灣」
國際油價觸及九個月高點 俄烏局勢對能源供應帶來風險

國際油價觸及九個月高點 俄烏局勢對能源供應帶來風險
助籌畫刺殺澤倫斯基 俄羅斯女線民被捕

助籌畫刺殺澤倫斯基 俄羅斯女線民被捕
俄空襲烏輸血中心 澤倫斯基批「野獸」 基輔地標換國徽

俄空襲烏輸血中心 澤倫斯基批「野獸」 基輔地標換國徽

熱門新聞

台積電至美國設廠卻面臨缺工問題。 聯合報系資料照片

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸

2023-08-08 16:15
民眾認為退休生活若要過得舒適，必須存到180萬元才能達標，但許多民眾對應該為退休存多少錢、如何投資卻都沒有概念。（美聯社）

存180萬元才能退休？5領域常見盲點一次看

2023-08-06 22:31
長實集團3日在香港油塘「親海駅II」項目公布首張價單，共132戶，每平方英尺（呎）價格為港幣1.5萬元，均價回到7年前。(圖取自香港新房網站)

李嘉誠投「深水炸彈」 長實親海塘II項目均價回到7年前

2023-08-03 11:01
蘋果與高盛2日宣布，合作共推的Apple Card儲蓄帳戶已吸收存款逾100億美元。(路透)

蘋果Apple Card太吸金 儲蓄存款4個月突破100億元

2023-08-02 21:09
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

憂美國債務危機臨頭？克魯曼：不如「憂天」來得實際

2023-08-05 08:52
亞洲工廠缺工情況勢將影響美國物價。（路透）

美物價漲不停 是因為亞洲年輕人想當網紅或咖啡店打工？

2023-08-07 04:37

超人氣

更多 >
14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」

14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」
淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」

淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」
不願踏出舒適圈4星座：天秤胸無大志、這個星座害怕未知不敢突破

不願踏出舒適圈4星座：天秤胸無大志、這個星座害怕未知不敢突破
紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首

紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首
洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品

洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品