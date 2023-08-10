油價大漲 達9個月高點

西德州油價走勢。(資料來源：彭博資訊)

國際油價 9日一度大漲逾1%，觸及近九個月高點。彭博資訊報導，最新導火線是烏克蘭總統澤倫斯基表示，若俄羅斯 繼續封鎖該國水域，烏克蘭將祭出報復行動，引發市場擔心俄烏衝突可能升級，影響本已吃緊的石油 市場供應。

布蘭特原油期貨上漲1.02美元，漲幅1.18%，報每桶87.19美元，為今年4月中以來首度突破87美元；西德州原油期貨也上揚逾1美元，至每桶84.11美元，站上去年11月來新高。

在澤倫斯基揚言報復俄國的封鎖行動後，市場益發關切俄羅斯經由黑海運輸石油的風險。

寶盛銀行大宗商品策略主管韓森對此表示：「黑海局勢緊張，持續對俄羅斯原油運輸帶來風險。儘管中國經濟烏雲密布，但看漲油價的基本論調似乎不變。」

前一天，美國能源資訊局（EIA）公布每月報告，預估美國今年原油日產量預計將增加85萬桶，達到創紀錄的每日1,276萬桶，將超過2019年1,230萬桶紀錄。

但是EIA也上修美國2023年國內生產毛額（GDP）成長預測，從先前的1.5%提高到1.9%，對石油需求有利。EIA同時也上調2023年下半年布蘭特原油的均價預測至每桶86美元，比之前高了約7美元。

此外，滙豐集團（HSBC）9日預估，布蘭特油價到年底前可能維持在7月的水準附近，第3和第4季預估為每桶80美元。

EIA還說，原油價格自6月以來一直在上漲，主要因沙國延長自願減產措施，以及全球需求不斷增加。不過，數據顯示，中國7月石油進口量比上月下降18.8%，每日進口量為1月以來最低，為油價漲勢帶來抑制。