美超微財測失色 AI股告急

美超微本季財測不如華爾街預期，觸動市場敏感神經。（本報資料照片）

供應大廠美超微（Super Micro）公布本季財測不如華爾街預期，觸動市場敏感神經，擔憂AI 後市恐未如想像中樂觀。美超微美股8日盤後重挫逾9%後，9日早盤崩跌超過兩成，為近期全球AI指標股最大跌幅。

美超微與輝達 、超微兩大AI晶片巨頭往來密切，輝達執行長黃仁勳先前赴台參加台北國際電腦展，還特別前往美超微的攤位站台。市場也大力追捧美超微，7日美超微才剛寫下353.29美元的歷史收盤新高價，近一年來股價大漲逾四倍，惟本季財測不如預期，瞬間豬羊變色。

美超微8日美股盤後公布本季財測不如市場預期，股價盤後先跌逾9%，市場擔憂美超微財測不佳，透露整體AI後市未如想像中樂觀，也因此導致緯創、廣達、英業達、緯穎、技嘉等五大台灣伺服器人氣股同步腿軟。

根據美超微公布的數據，上季營收年增33%，季增70.3%至21.8億美元，非依照一般公認會計原則（Non-GAAP）每股稀釋盈餘年增34%（季增115%）至3.51美元。營收、獲利均優於分析師預期。

分析師原本預估，美超微本季營收可達22億美元，Non-GAAP每股稀釋盈餘為3.21美元，但美超微公布的財測預估本季營收介於19億美元至22億美元（中間值為20.5億美元），Non-GAAP每股稀釋盈餘預估介於2.75美元至3.5美元（中間值為3.125美元），均不如分析預期，引爆殺盤。

美超微執行長梁見後坦言，部分產品持續面臨關鍵元件短缺問題、特別是AI相關類別，導致該公司釋出低於分析師預期的本季財測數據，但他強調，目前上述情況已有所改善。

法人指出，美超微是全球AI指標股，9日股價卻重挫，不利市場對AI族群的信心，並牽動美超微供應鏈 後市。

市場點名，美超微供應鏈包括新唐、博智、優群、華泰等。其中，先前傳出封測廠華泰接獲美超微大單，將於第3季起展開出貨，美超微財測不如預期，恐怕也不利華泰後續的營運。