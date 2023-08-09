南歐餐桌上演食油危機 橄欖油飆新高、今比原油貴十倍

對喜愛地中海飲食的消費者而言，一場「食」油危機正在上演：橄欖油價格已飆到空前新高，是一年前價格的兩倍，讓少了橄欖油就食不知味的西班牙人大喊吃不消。（路透）

對喜愛地中海飲食的消費者而言，一場「食」油危機正在上演：橄欖油價 格已飆到空前新高，是一年前價格的兩倍。現在每公噸橄欖油的售價，是每公噸原油的十倍多。2019年，也就是新冠肺炎疫情爆發前，這個比數不到五倍。

情況有多糟？彭博資訊報導，上周，特級初榨橄欖油的基準批發價衝上每公噸8,500美元的空前新高價，大約比2000年至2020年的均價高出125%左右。先前歷史最高紀錄在1996年創下，當時每公噸漲到超過6,200美元。

西班牙超市收銀員搖著頭，以不可思議的口吻說：「我們每周都換標價，總是往上調。」現在，全西班牙最暢銷的品牌，零售單價是9.99歐元（11美元），比一年前貴一倍多，許多人可能覺得是「正常價」的三倍。對西班牙民眾而言，每公升10歐元價位是心理門檻，好比去年美國汽機車駕駛見到汽油漲上每加侖5美元的感受。

對西班牙消費者來說，這是一場真正的危機。西班牙人平均一年要使用大約8公升橄欖油；義大利 人和葡萄牙人用量也差不多，甚至更多。如果是四口之家，那麼西班牙一般家庭現在每年買橄欖油的支出，以目前價格計算，足足超過300歐元了。

相較於南歐民眾對橄欖油的熱愛，世界其他地區對橄欖油價格狂漲可能較無感，畢竟橄欖油占全球食用油消費量的比率很小，2020年全球市占率不到2%，跟棉籽油和椰子油相當。棕櫚油和黃豆油合計市占率達65%，另外葵花油和芥花油合計約占24%。

氣候變遷 加劇作物歉收 每噸批發價恐上看1萬美元

西班牙南部的安達魯西亞地區占全球橄欖油供應量三分之一左右，就橄欖油生產地位而言，媲美生產石油的沙烏地阿拉伯。但過去兩年來，西班牙鬧乾旱，安達魯西亞旱象尤其嚴重，氣候變遷可能使情況更惡化。在當前這個2022-2023作物年度，產量陡降到大約66.3萬公噸，比2021-2022年度的產量水準大減56%。不巧義大利鬧病蟲害導致橄欖樹枯死，拖累全球產出降到262萬噸，比前一年減少將近四分之一。隨著需求增加，全球庫存陡降，存貨使用比掉到12.1%，是半世紀來次低水準。

西、義作物歉收，土耳其成為2022-2023年度少數收成頗佳的產國之一，但土國為了平抑國內價格，已實施出口禁令。

天氣是個大問題。在西班牙南部產區，過去幾個月來一直乾燥、炎熱，不利作物生長。這麼糟的情況只有1980年代初的旱災可相提並論，而當時橄欖油產量也崩落。

然而，今年比40年前更糟，因為這些年來全球需求將近倍增。隨著地中海飲食風行全球，橄欖油消費量已大幅成長，過去五年期間平均增至將近300萬噸，遠高於1980年至1985年平均的164萬噸。

庫存量降到嚴重低水位，西班牙若面臨另一波作物歉收（更別提義大利和希臘），除非發生史無前例的需求崩壞，否則橄欖油價格恐怕會漲得更兇。

市場上已有耳語傳出：批發價格可能飆上每噸1萬美元！數月前，這價位看來是不可能的事，現在就很難說了。對少了橄欖油就食不知味的家庭來說，囤貨也許勢在必行。但那只會給價格狂飆火上加油。

另一種替代選項看來也很黯淡：開始買希臘或葡萄牙的橄欖油（那麼做讓西班牙人覺得像焚燒國旗似的），或改用葵花油或芥子油救急。彭博專欄作家布拉斯只希望，情況不會糟到必須考慮改用奶油。