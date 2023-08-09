我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兆彩史上最高獎金 15.8億頭彩 佛州1注獨得

紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首

賣車比賣晶片好賺？三星對南韓經濟貢獻度首次被現代汽車超車

編譯易起宇／綜合外電
最新數據顯示，三星電子去年對南韓經濟的貢獻度首次被現代汽車集團超越。 （路透）
最新數據顯示，三星電子去年對南韓經濟的貢獻度首次被現代汽車集團超越。 （路透）

最新數據顯示，三星電子2022年對南韓經濟的貢獻度首次被現代汽車集團（Hyundai Motor）超越，且三星貢獻下滑幅度為前百大企業中最大，主因是其繳交的企業稅銳減。

市場追蹤業者CEO Score 9日數據顯示，三星去年總計為南韓經濟貢獻148.1兆韓元，但被現代和其子公司起亞汽車（Kia Motors）的164.6兆韓元（1,247億美元）超越。在前年，現代對南韓的經濟貢獻為138.9兆韓元，三星比其還要高出10兆韓元。

在以營收計的南韓前百大企業中，三星去年的經濟貢獻下降幅度也最大，比前年減少了7.2兆韓元。

該數據顯示，雖然三星在其他部門的支出都呈現增加，但去年繳交的企業稅金額卻銳減了22.7兆韓元，導致其整體支出減少，經濟貢獻度也因此下滑。

整體而言，南韓百大企業去年合計帶來的經濟貢獻和回饋給股東的財富，年比躍增20.7%至1,472.8兆韓元，其中包括付給銀行的利息在內的債權人報酬，創下歷來最大增幅36.2%；包括企業稅和公用事業費用在內的對政府支出，則寫下最大減幅65.5%。

三星 南韓 Hyundai

上一則

Sony調高全年財測、受惠PS5 但調降影像感測器事業預期

下一則

南歐餐桌上演食油危機 橄欖油飆新高、今比原油貴十倍

延伸閱讀

南韓建築工地傳崩塌意外 2工人慘遭活埋、5人受傷

南韓建築工地傳崩塌意外 2工人慘遭活埋、5人受傷
太燒錢 又1中企終止晶片研發、裁撤所有應屆生

太燒錢 又1中企終止晶片研發、裁撤所有應屆生
南韓民調：尹錫悅施政好評率38% 差評率52.3%

南韓民調：尹錫悅施政好評率38% 差評率52.3%
Nvidia推速度更快超級晶片GH200鞏固AI霸權 想甩開AMD

Nvidia推速度更快超級晶片GH200鞏固AI霸權 想甩開AMD

熱門新聞

民眾認為退休生活若要過得舒適，必須存到180萬元才能達標，但許多民眾對應該為退休存多少錢、如何投資卻都沒有概念。（美聯社）

存180萬元才能退休？5領域常見盲點一次看

2023-08-06 22:31
台積電至美國設廠卻面臨缺工問題。 聯合報系資料照片

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸

2023-08-08 16:15
長實集團3日在香港油塘「親海駅II」項目公布首張價單，共132戶，每平方英尺（呎）價格為港幣1.5萬元，均價回到7年前。(圖取自香港新房網站)

李嘉誠投「深水炸彈」 長實親海塘II項目均價回到7年前

2023-08-03 11:01
蘋果與高盛2日宣布，合作共推的Apple Card儲蓄帳戶已吸收存款逾100億美元。(路透)

蘋果Apple Card太吸金 儲蓄存款4個月突破100億元

2023-08-02 21:09
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

憂美國債務危機臨頭？克魯曼：不如「憂天」來得實際

2023-08-05 08:52
亞洲工廠缺工情況勢將影響美國物價。（路透）

美物價漲不停 是因為亞洲年輕人想當網紅或咖啡店打工？

2023-08-07 04:37

超人氣

更多 >
20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死

20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死
租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬

租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬
美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸
56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」

56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」
賓州汽車騰空撞入民宅2樓 警：駕駛是故意的

賓州汽車騰空撞入民宅2樓 警：駕駛是故意的