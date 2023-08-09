賣車比賣晶片好賺？三星對南韓經濟貢獻度首次被現代汽車超車

最新數據顯示，三星電子去年對南韓經濟的貢獻度首次被現代汽車集團超越。 （路透）

最新數據顯示，三星 電子2022年對南韓 經濟的貢獻度首次被現代汽車集團（Hyundai Motor）超越，且三星貢獻下滑幅度為前百大企業中最大，主因是其繳交的企業稅銳減。

市場追蹤業者CEO Score 9日數據顯示，三星去年總計為南韓經濟貢獻148.1兆韓元，但被現代和其子公司起亞汽車（Kia Motors）的164.6兆韓元（1,247億美元）超越。在前年，現代對南韓的經濟貢獻為138.9兆韓元，三星比其還要高出10兆韓元。

在以營收計的南韓前百大企業中，三星去年的經濟貢獻下降幅度也最大，比前年減少了7.2兆韓元。

該數據顯示，雖然三星在其他部門的支出都呈現增加，但去年繳交的企業稅金額卻銳減了22.7兆韓元，導致其整體支出減少，經濟貢獻度也因此下滑。

整體而言，南韓百大企業去年合計帶來的經濟貢獻和回饋給股東的財富，年比躍增20.7%至1,472.8兆韓元，其中包括付給銀行的利息在內的債權人報酬，創下歷來最大增幅36.2%；包括企業稅和公用事業費用在內的對政府支出，則寫下最大減幅65.5%。