Sony調高全年財測、受惠PS5 但調降影像感測器事業預期

Sony東京總部外的招牌。（路透）

Sony集團9日調高年度營收與淨利展望，反映旗下電玩遊戲機PlayStation與娛樂事業在疲軟的全球經濟環境下維持動能；不過，Sony調降對影像感測器部門的營業利益預估，凸顯仍受到整體智慧手機市場疲軟市況影響。

Sony表示，預期今年度營收12.2兆日圓（860億美元），較去年度的11.5兆日圓成長；預估淨利稍微提升至8,600億日圓，同時維持全年營業利益預估不變。

由於日圓走貶，Sony的遊戲、音樂與金融事業的營業利益預料將高於該公司4月時的預估，不過Sony調降對旗下電影與影像感測器部門的業績預期。

Sony現在預估影像與感測事業今年度營業利益1,800億日圓，低於先前預估的2,000億日圓。

回顧上季，Sony的營業利益年比下滑30.6%至2,530億日圓，大致符合路孚特訪調11位分析師預估的2,560億日圓；上季營收2.96兆日圓，較去年同期成長33%。

根據市調機構Circana的數據，Sony最重要產品PlayStation 5今年在美國一直是最暢銷的遊戲主機，無論從銷量與銷售金額來看皆然。這款主機自2020年推出以來一直飽受供應限制困擾的因素現在已成過去式，Sony正努力彌補損失的時間，而且仍需要累積PS5用戶群來吸引更多開發商為該平台專門打造遊戲。

Sony已表示，預期本會計年度會賣出2,500萬台PS5主機，將創下PlayStation產品的銷售紀錄。

除了核心的遊戲事業外，Sony的影像感測事業持續面臨來自手機市場依舊疲弱的不利因素。Sony的大客戶蘋果公司近期已表示， iPhone 也面臨需求被壓抑的情況。彭博資訊稍早報導，Sony影像感測器的一些製造良率問題也對iPhone 15的生產構成挑戰。