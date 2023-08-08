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台積電拍板設廠 蕭茲看好德國成歐洲晶片主要產地

中央社／新竹9日電
台積電承諾投資位於德國的歐洲半導體製造公司（ESMC）。（路透）
台積電承諾投資位於德國的歐洲半導體製造公司（ESMC）。（路透）

台積電承諾以近35億歐元額度投資位於德國的歐洲半導體製造公司（ESMC），總理蕭茲表示德國如今或將成為歐洲晶片主要產地，對歐洲大陸未來的生存能力具重要意義。

台積電8日宣布以不超過34億9993萬歐元額度內投資主要持股的德國子公司ESMC，以提供專業積體電路製造服務。路透社報導，這是台積電在歐洲投資建造的第一個生產基地，看準的就是歐洲尋求把供應鏈拉近本土之際，德國對這座價值110億美元廠房所提供的巨額補貼。

對台積電來說，這是他們首度在台灣和中國以外的第3地設置生產基地；而對柏林當局來說，這是他們促進國內半導體產業的核心，畢竟，德國汽車產業需要藉此來維持全球競爭力。

歐洲聯盟（EU）已通過「歐洲晶片法」（EuropeanChips Act）。這項規模430億歐元的補貼計畫，旨在讓歐洲晶片產能於2030年提高1倍，以期與亞洲、美國並駕齊驅。先前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間晶片數量短缺且價格又高，為歐洲各國車商和機器製造商帶來嚴峻挑戰。

德國官員表示，德國2021年以來持續與台積電談判，如今將出資50億歐元支持這間位於德東薩克森邦（Saxony）首府德勒斯登（Dresden）的工廠。

總理蕭茲（Olaf Scholz）說：「德國現在可能即將成為歐洲半導體主要產地。」不到兩個月前，英特爾（Intel）也剛宣布投資300億歐元在德國興建兩座晶片廠。

蕭茲說：「這不僅對全球生產結構韌性很重要，對我們歐洲大陸未來的生存能力也很重要。當然，對德國未來的生存能力尤其重要。」

台積電這項投資創薩克森邦史上最大單筆投資，同時讓這個保守邦總理克里契麥（Michael Kretschmer）的聲勢水漲船高。克里契麥將於明年地方選舉，面臨來自反移民、極右派德國另類選擇黨（Alternative forGermany）的強勁挑戰。

克里契麥在記者會上表示，「唯有德國成為移民國家，這項投資才會成功」。他承認，補齊這間工廠及相關供應商將創造的1萬多個職缺，所需資金將超過他計劃中的培訓投資總額。

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）盛讚這項投資案是對德國經濟投下信任票。受到俄羅斯全面入侵烏克蘭、能源價格高漲影響，德國經濟遭遇重創，外界擔心，身為歐洲經濟強國的德國，恐出現「產業空洞化」（deindustrialising）現象。

哈柏克說：「德國的半導體製造業將有一個實際存在的生態系統。」他說，「這將為整個領域帶來訂單：機器製造商、光學製造商，技術工人等」都將受惠。

德國 投資 台積電

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