國際油價漲約1%、EIA調高油價預測 金價觸近一個月低點

路透

國際油價 周二（8日）上漲約1%，美國能源資訊局（EIA）預測經濟前景將更加樂觀，但中國大陸原油進口和出口數據不佳，抑制油價走勢。此外，烏克蘭 總統澤倫斯基說，如果俄羅斯繼續封鎖烏克蘭港口，烏克蘭將實施報復，這也帶動油價走揚；美元走強，金價 連續第二天小幅下跌。

油價上漲約1%

布蘭特原油10月期貨上漲0.83美元，漲幅0.97%，結算價報每桶86.17美元；西德州原油9月期貨上漲0.98美元，漲幅1.2%，報82.92美元。兩大指標盤初均一度下跌2美元。

油價盤中轉跌為升，因EIA公布每月報告，預期美國2023年國內生產毛額（GDP）將成長1.9%，高於先前預測的1.5%。

EIA還預期，2023年下半年布蘭特原油的均價預料為每桶86美元，比之前的預測高了約7美元。

報告還說，2023年美國原油產量預計將增加每日85萬桶，達到創紀錄的每日1,276萬桶，將超過2019年每日1,230萬桶紀錄。

EIA表示，原油價格自6月以來一直在上漲，主要因沙烏地阿拉伯延長自願減產措施，以及全球需求不斷增加，「我們預期這些因素將繼續令全球石油庫存減少，並在未來幾個月給油價帶來上漲壓力」。

不過，數據顯示，中國7月石油進口量比上月下降18.8%，每日進口量為1月以來最低，但仍比去年同期增加17%。這為油價漲勢帶來抑制。儘管數據黯淡，一些分析師仍看好中國8月至10月初的燃料需求前景。

CMC Markets分析師Leon Li稱，營建和製造業活動的旺季從9月開始，汽油消費應受益於夏季旅遊需求。他補充說，預期10月以後需求將逐漸減少。

金價觸及近一個月最低

金價周二跌至近一個月最低，投資人在疲軟的中國大陸貿易數據出爐後買進美元避險，另外，市場在美國於本周四公布通膨數據前瀰漫謹慎情緒。

現貨金價8日收盤下跌0.58%，至每英兩1,925.24美元，稍早曾觸及7月10日以來最低；美國黃金期貨收低0.5%，結算價報每英兩1,959.9美元。

OANDA美洲高級市場分析師Edward Moya表示：「人們對全球經濟成長前景感到緊張，成長可能比人們預期的要弱得多，這推動資金流入美元。」

美元指數上漲0.5%，使得黃金對其他貨幣持有人的吸引力下降。

所有的目光都將集中在周四公布的美國消費者物價指數（CPI）０數據上。接受路透調查的經濟學家預期，7月美國通膨可能小幅回升，CPI年比增幅預料達3.3%，核心CPI年比漲幅可能持平於4.8%。

Moya表示：「美國通膨報告很重要，但我們下個月將看到的通膨報告更重要，這可能暗示我們在短期內會看到黃金出現一些波動。」

全球最大的黃金支持的交易所交易基金SPDR Gold Trust的持金量周一降至五個月最低，反映了市場對黃金的悲觀情緒。

白銀下跌1.7%，至每英兩22.76美元；白金下跌2%，至每英兩901.51美元；鈀金下跌1.5%，至每英兩1,220.99美元。