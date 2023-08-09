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義大利對金融業課40%暴利稅

編譯任中原／綜合報導

義大利右派執政聯盟意外宣布，對銀行靠升息所獲得的盈餘，開徵40%的「暴利稅」，估計金額達20億歐元（約20.8億美元），義大利銀行股8日應聲重挫，市值蒸發約100億歐元（約109.4億美元）。

內閣會議7日晚間迅速通過「暴利稅」及一系列其他措施，針對銀行業靠存、放款利差所獲得的淨利息收入。這項「一次性」的稅目將於2024年6月底實施，只適用於銀行業2022年淨利息收入超過2021年的部分來徵稅。這項措施須在60天內獲得國會通過才能生效。

義大利兩家最大銀行─聯合聖保祿銀行與裕信銀行股價分別大跌8%及6.5%，第三大銀行BPM下跌8.2%，國營西雅那銀行大跌7.4%，其他銀行股價也全面重挫。

由於財長7日並未出席內閣會議，且聯合內閣主張分歧，因此這項新政策的前景更不確定。另外新稅目的細節仍不夠明確；據一些銀行業分析師計算，暴利稅總額可能比官方估計的20億歐元更高。

歐洲央行（ECB）從去年夏季以來已升息4.25個百分點，使基準存款利率從負0.5%升到3.75%；但銀行業在大幅提高放款利率的同時，僅微幅提高存款利率，使存、放款利率差距擴大，銀行盈餘因而激增。

據DBRS晨星評等機構指出，義大利五大銀行今年上半年公布的總盈餘為105億歐元，比去年同期激增64%，主因淨利差擴大，淨費用收入堅實，以及各行嚴控成本。

義大利政府一再批評銀行業在提高放款利率的同時，並未提高存款利率，因此計劃將「暴利稅」收入用來協助受升息打擊的家庭。

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