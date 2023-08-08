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軟銀的願景基金終於轉虧為盈 拜全球科技股反彈所賜

編譯葉亭均／綜合外電
軟體銀行（SoftBank）創辦人兼執行長孫正義。 （美聯社）
軟體銀行（SoftBank）創辦人兼執行長孫正義。 （美聯社）

軟銀集團旗下願景基金（Vision Fund）上季終於轉虧為盈，為一年多來首見獲利，主要因全球科技股反彈，帶動一些大型投資的價值回升。不過，軟銀集團本身意外連續第三季虧損，並未像市場預估一樣轉為獲利。

軟銀8日公布，願景基金在6月底止的一季獲利610億日圓（4.26億美元），逆轉去年同期虧損2.33兆日圓的窘境。這有助整個軟銀集團上季淨損數字收斂至4,776億日圓（33億美元），較去年同期的3.16兆日圓淨損大幅改善。路孚特訪調的分析師原先預估軟銀集團轉虧為盈，獲利750億日圓。

這是願景基金等待已久的復甦，該基金過去兩個會計年度虧損了480億美元。軟銀從2017年以來向不具獲利能力的新創公司投資了數以十億美元計的資金，使得這些公司的估值膨脹，但隨著中國大陸在2020年加強監管、打擊科技巨頭，再加上聯準會去年猛烈升息，使得這些公司的估值洩了氣。

美股那斯達克100指數在上季大漲15%，也寫下歷來最佳上半年表現。AI狂潮與升息接近尾聲的題材支撐的軟銀投資的企業，包括美國餐飲外送平台DoorDash、東南亞共享巨擘Grab與南韓電商公司Coupang。

Iwai Cosmo證券公司高級分析師川崎朝映（音譯）表示：「我認為能夠預期這種趨勢會持續下去。」他說，軟銀創辦人孫正義近期提到願景基金將恢復新創公司投資，為這種希望增添柴火。

孫正義接下來會對新的交易案採取進攻或防守姿態，可能會取決於旗下晶片設計公司安謀（Arm）的首次公開發行股票（IPO）發展。安謀尋求最快在9月上市，籌資多達100億美元，使公司的價值達到600億至700億美元。如果成功，將讓安謀成為僅次於阿里巴巴控股和臉書母公司Meta Platforms後的最大科技公司上市案。

川崎朝映說：「一旦安謀上市，投資人就能押注兩項獲利來源，一是來自安謀與其他AI和晶片相關的投資，另一則是願景基金投資的擴張。」他說，美股和那斯達克指數接下來的表現將是關鍵。

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