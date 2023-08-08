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日圓真的會升值？「日圓先生」預期走強 金融業者：美國債市說了算

記者朱漢崙／台北即時報導
儘管向來有「日圓先生」之稱的日本前財務官員榊原英資預期日圓將大幅走強，但台灣金融業者則有不同的看法，根據一份大型金控的內部評估報告，日圓會否升值，要看後續套利交易的美債賣壓有多少。(路透)
儘管向來有「日圓先生」之稱的日本前財務官員榊原英資預期日圓將大幅走強，但台灣金融業者則有不同的看法，根據一份大型金控的內部評估報告，日圓會否升值，要看後續套利交易的美債賣壓有多少。(路透)

儘管向來有「日圓先生」之稱的日本前財務官員榊原英資預期日圓將大幅走強，甚至在今年底升至130兌1美元，但台灣金融業者則有不同的看法，根據一份大型金控的內部評估報告，日圓會否升值，要看後續套利交易的美債賣壓有多少。

日圓匯率連日來仍是貶多於升，原本7日的日圓兌美元匯率，一度升至142左右價位，但時隔一日，再度走貶，8日的中午日圓兌美元匯價為143.33，相較於130的價位，仍然遙遠。

不具名的金融業高層也指出，先前借日圓、買美債的套利交易，最大的背後支撐力道，在於投資人評估兩國利差風險，足以大到抵銷匯率波動，但當利差縮小之後，就會產生很大的變化，「借日圓、買美債」的套利交易也將反轉修正。

大型金控內部評估報告也認為，過去一年多來，國際市場流行的借日圓、買美債套利交易：「是基於美、日兩國利差夠大！」並不是單純因為日圓利率低或美元利率高的問題，而是在於兩國之間的利差，已大到足以抵銷投資人所承受的匯率波動風險，亦即日圓升值的風險。

但，倘若美國聯準會停止升息，包括日本央行的YCC政策引導利率走高，甚至是日本央行直接採取升息策略，這些看似會使得日圓匯率走高的動作，實際上卻會使得日本與美國的利差縮小，然後使全球套利交易的方向發生變化。

這份報告進而指出，接著全球套利交易就會開始賣出美債、買進日債，然而，由於先前的套利交易，透過借日圓、買美債套利所買進的美債數量實在太大，恐怕因此導致美債價格大跌、日債價格大漲，反而導致美、日利差不減反增，接下來反而重演原先「借日圓、買美債的」套利交易，反而進一步使日圓重回貶值的老路。

這位金融業高層也指出，日本的匯率未來如何走，恐怕不是日本央行的貨幣政策能單獨決定，反而因為先前日圓對美債的套利交易規模太大：「等於美國債券市場說了才算數！」因為匯率的升貶，從來就是由利差來作主。

匯率 日本 央行

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