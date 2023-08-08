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鐵礦砂期貨 跌破100美元

編譯葉亭均／綜合報導

新加坡鐵礦砂期貨7日盤中一度重挫2.5%至每噸99.2美元，跌破每噸100美元整數價位，也觸及6月1日以來盤中最低水準。鐵礦砂期貨過去七周來已有六周下跌，大連鐵礦砂期貨與上海熱軋鋼捲盤中都重挫逾1%。

國際鐵礦砂價格已跌至6月初來最低水準，此前高盛集團發表一份報告警告說，如果中國大陸命令各省在下半年削減鋼鐵產量，那麼鐵礦砂市場可能面臨「明顯不利需求的衝擊」。

包括史諾登（Nicholas Snowdon）和柯里（Jeffrey Currie）在內的高盛分析師於8月4日的報告中表示，如果北京要求各省下半年減產鋼鐵，將構成明顯不利需求的衝擊。

高盛的報告指出，近期鐵礦砂價格下跌是因為存在政策干預將影響鋼鐵產量的風險，有媒體報導，中國國家發改委已與省級政府就削減鋼鐵供應進行了溝通。高盛說，從雲南省向當地鋼廠發出的指令來看，如果大陸全國都這麼做，那麼下半年鋼鐵產量可能比上半年減少5,000萬噸。

高盛說，就算大陸沒有實施減產措施，鐵礦砂市場下半年也將面臨供應過剩6,800萬噸的局面，平均價格預料為每噸90美元。

鐵礦砂價格今年來下跌14%， 因中國大陸在疫後重新開放的需求比預期疲軟，也欠缺刺激政策來重振需要大量用鋼的房地產產業。此時又正值大陸更頻繁降大豪雨與更炎熱的天候阻礙了夏季的營建活動。

中國大陸是全球最大鋼鐵生產國，但鋼鐵的年產量近年已經下滑，從2020年的10.53億噸高峰，去年降至10.13億噸。

礦業巨擘力拓集團（Rio Tinto Group）上周才表示，大陸的鋼鐵產出已經在飽和狀態。

高盛 新加坡 北京

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