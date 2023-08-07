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沙國上季石油利潤減四成 國際油價下跌是主因

編譯陳曉慈／即時報導
沙烏地阿拉伯國家石油公司在吉達的儲油槽。（美聯社）
沙烏地阿拉伯國家石油公司在吉達的儲油槽。（美聯社）

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）第2季利潤為300億美元，較去年同期少了近40%。該公司7日表示，獲益減少的主因是國際原油價格下跌，以及煉油和化學品利潤縮減。

美聯社報導，沙烏地阿拉伯國家石油公司第2季總銷售額約1060億美元，去年同期則為1500億美元。

據美國「財星雜誌」（Fortune）上周排名，沙烏地阿拉伯國家石油公司為全球營收第2高的企業，比亞馬遜、蘋果的排名都還前面，僅在沃爾瑪（Walmart）之後。沙烏地阿拉伯國家石油公司公布的2022年利潤超過1600億美元，是上市公司史上最高利潤紀錄。

去年俄烏戰爭爆發後，國際油價去年6月一度飆破每桶120美元，沙烏地阿拉伯國家石油公司因此賺取不少利潤。原油價格去年下半年已回歸至每桶75至85美元區間。

美聯社報導，近幾個月來，沙烏地阿拉伯多次減產石油，且施壓石油輸出國家組織（OPEC）成員跟進，試圖在中國大陸需求疲軟、國際為對抗通膨而升息之際，堆高石油價格。

據美聯社，沙烏地阿拉伯需要高油價來支持「願景2030」改革計畫。這項計畫由沙國實質領導人、王儲穆罕默德提出，旨在透過多項基礎建設，大規模推動國內經濟改革，將沙烏地阿拉伯打造為該地區商業及旅遊中心。

國際貨幣基金（IMF）預估，沙烏地阿拉伯需要油價維持在每桶約80美元，才能避免財政赤字。

沙烏地阿拉伯 石油 油價

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