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金融時報：台積電在德國設廠也將面臨勞力短缺問題

編譯劉忠勇／綜合外電
德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）（右）和外長參訪英飛凌在德勒斯登的無塵室。（歐新社）
德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）（右）和外長參訪英飛凌在德勒斯登的無塵室。（歐新社）

英國金融時報報導，盛傳台積電將在今年秋季宣布在薩克森邦首府德勒斯登設廠，當地半導體重鎮地位更形穩固，不過當地業界憂心勞工將面臨短缺，薩克森邦反移民聲浪也不利吸引外國人才。

薩克森邦經濟廳廳長杜利希（Martin Dulig）向英國金融時報坦言： 「我們的投資將創造5,000至8,000個額外的就業機會，不過，德國面臨嚴重的技能短缺和人口老化問題。工作年齡人口將在未來10年內減少20萬。」

從海外招募勞工，或許可以解決這個問題。但是德國引進全球科技業人才的紀錄毀譽參半。反移民的德國另類選擇黨（AfD）崛起，目前在薩克森邦的支持率達30％，可能影響外國人移居當地的意願。

在薩克森邦所推動的新投資，展現歐洲全面推動分散供應鏈布局的努力，以降低在晶片上過度依賴台灣。歐盟今年4月通過歐洲晶片法，朝「技術自主」方向跨出一步，將透過公共和民間投資斥資430億歐元投入晶片業，希望在2030年使歐盟占全球半導體產量比率達到20%。

薩克森邦原是前東德電子製造業中心，如今是實現這些雄心的關鍵。當地目前每年生產100萬片晶圓，占歐洲產量1/3，英飛凌（Infineon）、博世（Bosch）、X-Fab和格芯（GlobalFoundries）在當地都設有晶圓廠。

這些公司都計劃擴大營運，且有德國政府大量補貼支持。英飛凌斥資50億歐元在當地建廠，Bosch正在投資2.5億歐元擴建在德勒斯登的無塵室，而格芯在德勒斯登擴建晶圓廠產正邁入第四年。

整個半導體業在薩克森邦僱用76,000人，預料到2030年將增為100,000人。

台積電今年秋季前往投資後，當地勞動市場將更趨緊俏。「薩克森矽谷」（Silicon Saxony）同業公會理事長 Frank Bösenberg 說：「每當新的市場參與者加入時，尤其對專業人員的競爭會更激烈。」台積電董事長劉德音本人6月也曾說，人才供應確實有些差距。

德國頂尖大學德勒斯登理工大學、弗萊貝格和肯尼茲市大學都在薩克森邦，這是晶片製造商在當地至少還有擁有的一個優勢。此外，他們也可搭上享譽全球的 Franunhofer機構的研究人脈。

Bösenberg表示，他希望台積電的到來能成為外國人才大量湧入的動力。「這會是台積電在歐洲的第一座晶圓廠，將大大提高歐洲、德國、薩克森和德勒斯登在整個亞洲的能見度。頭一次，很多人會認真考慮搬來這裡。」

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