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未來一年投資怎布局？投資人押注美長債、看空股市

沙烏地調漲9月銷歐亞油價

編譯任中原／綜合報導
沙烏地阿拉伯宣布，調高9月份幾乎所有對亞洲及歐洲的官訂售油價格。（路透）
沙烏地阿拉伯宣布，調高9月份幾乎所有對亞洲及歐洲的官訂售油價格。（路透）

沙烏地阿拉伯5日宣布，調高9月份幾乎所有對亞洲及歐洲的官訂售油價格（OSP），主因供給受限且需求增加，使全球油市吃緊。石油輸出國組織和盟國（OPEC+）持續減產，已拉抬布蘭特油價漲破每桶86美元，且可能持續上衝，同時俄羅斯與烏克蘭戰爭擴及威脅油輪，增添投資人的不安。

沙烏地阿拉伯國石油公司（Saudi Aramco）宣布，9月銷往亞洲的阿拉伯輕原油每桶調高0.3美元，亦即比杜拜／阿曼市場基準油價每桶溢價3.50美元，漲幅略小於市場預估的每桶0.50美元；中級原油調高0.70美元，超輕原油調高0.60美元，重級原油調高0.60美元，即溢價1.60美元

Aramco對亞洲出口占總量的60%，多數都是以長期合約出售，最大買家是中國、日本、南韓及印度。沙國對地中海區輕原油OSP每桶上漲1美元，對西北歐OSP更提高2美元，對美國OSP不變。

沙國已把減產效期延長到9月，且表示可再度延長效期，甚至擴大減產，俄羅斯也保證將減少出口量，美國原油庫存量又降到歷史低點，再加上夏季石油需求旺季來到，帶動國際油價上周連續第六周上漲，是一年多來最長的連續上漲期，布蘭特油價今年來首度漲破每桶86美元。

沙國減產行動已使該國日產量降到多年來低點，且使今年油價止跌回升。

沙國能源部長阿布都阿濟茲目前每個月都會檢討自願減產量，令市場只能猜測沙國的供給水準。

高盛上周估算，全球石油消費量7月衝上歷史新高，多於供給，市場供不應求，澳盛集團更表示，供給減少正導致市場緊俏，布蘭特油價年底前可能大漲到每桶100美元。增添市場不安的，還有俄烏戰事發展。烏克蘭以無人機攻擊一艘據傳供應石油給俄軍的油輪，為當局首度瞄準在黑海航行的載運商品船舶，並警告黑海港口也面臨風險。俄羅斯則形容這起攻擊為「恐怖主義行動」，將展開報復。

油價 石油 俄羅斯

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