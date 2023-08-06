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彭博：聯電等二線晶圓廠毛利將持穩 不受市場低迷影響

編譯林聰毅／綜合外電
彭博分析師指出，儘管PC及智慧手機晶片的生產低迷，聯電及中芯國際等二線晶圓廠的毛利率可能維持在新冠疫情前水準之上。（路透）
彭博分析師指出，儘管PC及智慧手機晶片的生產低迷，聯電及中芯國際等二線晶圓廠的毛利率可能維持在新冠疫情前水準之上。（路透）

彭博資訊分析師指出，儘管個人電腦（PC）及智慧手機晶片的生產低迷，聯電及中芯國際等二線晶圓廠的毛利率可能維持高於新冠疫情前的水準，因於汽車、工業及邊緣人工智慧（AI）裝置的需求成長，應能支撐產能利用率迅速復甦、以及獲利能力穩定。

彭博分析師說，功率晶片及高速介面是關鍵成長領域。即使顯示驅動IC等PC相關半導體的需求日漸下滑，全球晶圓代工廠的產能利用率仍有望展現強勁韌性，因為汽車電動化及智慧邊緣裝置的普及，推動須採用28至180奈米等成熟製程晶片的訂單。

顧能（Gartner）預測，拜應用範圍更廣泛所賜，2022~2026年功率離散和高速網路介面晶片的銷售將成長最快，年成長率在8.5%以上。2020~2021年全球8吋晶圓供應吃緊，已使晶片訂單加速轉移至12吋晶圓廠，因而強化了需求韌性。

儘管8吋晶圓的產能逐漸減弱，但仍將維持在新冠疫情前水準之上。彭博分析師說，8吋晶圓廠產能受限，加上電源管理和特殊記憶體晶片、以及汽車和工業部門感應器的需求旺盛，顯示8吋晶圓平均價格與相關的產能利用率，可能在2024年前回升至高於2018~2019年前波不景氣的水準。

由於智慧手機和PC相關晶片設計商取消訂單，聯電與中芯國際的8吋晶圓廠產能利用率下降。但專精於特殊記憶體及功率晶片的晶圓廠華虹公司，第1季的產能利率超過100%。

晶片 疫情 利率

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