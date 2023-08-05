糧價反轉走揚 三個月首見

包含穀物、肉類和乳製品的糧食價格指數，7月月比增長1.3%，為三個月來首見反轉上揚。（美聯社）

雖然許多國家的整體通膨都已降溫，但其中最主要的食物通膨卻仍持續上漲，而且還可能加速。出口障礙、極端氣候和持續僵持的俄烏戰爭，將可能為這個通膨的主要來源再添動能。

歐洲央行 4日表示，歐元區的基礎通膨可能已見頂，但同日聯合國糧農組織（FAO）公布的數據顯示，包含穀物、植物油、砂糖、肉類和乳製品的糧食價格指數，7月月比增長1.3%，為三個月來首見反轉上揚，比6月跌抵的兩年低點回升，但仍比2022年3月創下的歷來高點低22%。

俄羅斯上個月退出允許烏克蘭 穀物透過黑海出口的「黑海穀物倡議」，並接著瞄準烏克蘭最大穀物出口港奧德薩發動無人機攻擊。

英國央行總裁貝利表示：「我們必須小心觀察此事。這已對小麥價格造成影響，雖然影響程度不如去年。」

國際貨幣基金（IMF）預估，俄國退出倡議可能導致穀物價格推升10%至15%。

極端氣候則是另一項擔憂，這已影響到全球許多穀物和蔬果的收成。其中最顯著的影響是在印度 ，暴雨導致的稻米收成減少已引發當地糧食價格大漲。印度政府上月頒布對特定品種稻米的出口禁令，以降低國內市場價格和確保可得性。

雖然這類禁令可能有助減緩當地價格漲勢，但也可能對其他國家造成反效果。據美國美國農業部報告，印度的稻米出口在去年產季占了全球出口的40%，共出口2,250萬噸。

糧食供應還存在著另一項風險，那就是聖嬰現象，這可能導致天氣模式改變，和某些作物的收成減少。澳洲氣象局已發布聖嬰警報，並表示這種氣候型態有70%機率將在今年稍晚成形。

儘管擔憂四起，但央行官員卻預見糧食價格上漲步伐將會放緩，雖然他們也已做好這件事情會比預期要晚發生的準備。

英國央行總裁貝利說：「糧食價格通膨將會下滑，但這要花的時間將會比許多人想的要久。我們必須習慣因應這些衝擊。」