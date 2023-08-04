蘋果財報／印度iPhone銷售創新高 大中華區營收優預期

蘋果在印度市場的iPhone銷售上季刷新紀錄。（路透）

蘋果公司 （Apple）上季財報雖然令人失望，大中華市場的表現卻意外強勁，印度 市場的iPhone 銷售也刷新紀錄。

蘋果營收連續第三季下降，這是該公司2016年來持續最久的銷售頽勢，因為它還在應對各種設備的需求下降，但大中華區營收成長了8%到157億美元，表現優於市場預期，緩解蘋果最大市場美洲營收下滑5.6%到354億美元的問題。而印度的iPhone銷售有兩位數的增幅，創下新高，高階主管未透露具體數字。

執行長庫克 在電話會議上表示，該公司「上季在新興市場的表現異常出色，在固定匯率的基礎上甚至更好」。他提到大中華市場的一些用戶正放棄小米和華為等蘋果最大型對手的Android手機時說：「從Android換到蘋果手機的用戶，是上季iPhone業績當中非常關鍵的部分，我們也確實創下紀錄。」

IDC分析師Will Wong說，618購物節時大打折扣可能是推動設備銷售的原因，但蘋果的品牌讓消費者感覺物有所值，「儘管美中關係緊張，蘋果證明它仍是中國高端市場的最佳選擇」。

至於庫克說，蘋果今年稍早在印度開設的頭兩家旗艦店代表「一個巨大的機㑹」，該公司在智慧手機市場的市占率還可以更大。