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法新社狀告馬斯克X平台 索要新聞內容付費

中央社／巴黎2日綜合外電報導
法新社表示已在巴黎對馬斯克原名為「推特」（Twitter）的社群媒體X提起告訴，指控X平台未能和法新社就提供的新聞報導內容，討論潛在費用分配。（Getty Images）
法新社表示已在巴黎對馬斯克原名為「推特」（Twitter）的社群媒體X提起告訴，指控X平台未能和法新社就提供的新聞報導內容，討論潛在費用分配。（Getty Images）

法新社今天表示已經在巴黎對億萬富豪馬斯克原名為「推特」（Twitter）的社群媒體X提起告訴，指控X平台未能和法新社就提供的新聞報導內容，討論潛在費用分配。

路透報導，法國在2019年實施被稱為「鄰接權」（neighboring rights）的著作權法案，要求大型網路平台須與希望收取授權費用的新聞出版商進行談判。

多年來，新聞機構因Google臉書（Facebook）等線上匯集商（aggregator）而流失大量廣告營收。這些科技巨擘透過搜尋功能使用新聞報導，卻未支付任何費用，讓媒體不滿已久。

法新社在聲明中表示，「法新社（Agence France-Presse）對於推特（Twitter，最近更名為X）顯然拒絕針對媒體適用的鄰接權展開（內容付費）討論表達關切」。

馬斯克則是在X平台發文，批評法新社的提告。

他表示，「這真的太詭異了，他們希望我們付錢給『他們』，因為從我們平台指引到了他們的網站，他們因此賺了廣告費，我們卻沒有耶！？」。

X平台並未回應置評要求。

2021年，Alphabet旗下的Google拒絕和媒體進行著作鄰接權談判，遭法國市場競爭監管當局開罰5億歐元（5.4億美元）。

Google之後和法新社及多家法國主要新聞機構達成協議，Meta旗下的臉書也與數家法國新聞出版商簽署協議。

Google 馬斯克 臉書

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