英國科技大臣：發展晶片業不會在「南威爾斯重建台灣」

英國主管創新科技部的國務次長史考利。（取材自英國國會）

英國主管創新科技部的官員史考利（Paul Scully）指出，英國的半導體業必須專注於利基製造和設計，而不是設法挑戰國際競爭對手在晶片 製造的地位，他坦言：「我們不會在南威爾斯重建台灣。」

史考利告訴英國金融時報，英國不會加入目前在亞洲、歐洲和美國建立先進晶片製造基地的競賽。英國政府5月公布國家半導體未來10年發展策略中，僅規劃10億英鎊的資金。這項預算 將集中安謀（Arm）之類現有晶片設計在內的強項，希望在全球晶片業發展出新的贏家。

他告訴金融時報：「要善用我們的形勢，關鍵在於先進封裝和設計。」他主張，英國應該成為全球晶片供應鏈 的「不可或缺的一環」，而不是在製造上競爭。他說：「我們不會在南威爾斯重建台灣，這是不可能的。」

史考利說：「我們若在提升半導體需求方面做得對，擁有的機會是龐大的。所以我們真的可以充分利用這一點，但不會只是透過在英國建立大量晶圓廠來實現這一點。」

本周四，英國政府公布其期待已久的半導體顧問小組成員名單，負責監督英國的國家半導體策略。小組的聯席主席將是史考利和前戴樂格半導體（Dialog Semiconductor）執行長 Jalal Bagherli 。Dialog 2021年已被日本瑞薩電子併購。