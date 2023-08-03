不只沖繩無人島被買走 去年30個東京巨蛋大的日本農地主變外國人

2022年外籍人士收購日本農有地的面積，相當於30個東京巨蛋。圖為日本福島的稻田，與新聞無關。（路透）

受近年日圓貶值激勵，外國人大量收購日本 土地，日本政府感到不安。擴大登記對象後發現，2022年外籍人士收購日本農有地的面積，相當於30個東京巨蛋。今年2月沖繩的無人鳥、屋那霸島也有一半被中國企業買走。

農林水產省在農地地籍登記書，新增所有者的國籍一項，9月起強制登錄。過去農水省透過農業委員會統計的農地持有人狀況，關於外國人，只需登記「外國法人或是疑不在日本國內居住的外國人」。現在將居住在日本的外國人也納入登記，2022年有140公頃農地被外國人買走。

日本政府對外國人取得土地起了戒心，2021年通過「重要土地利用規制法」，要求在自衛隊駐紮地、核電廠周邊以及離島等的土地交易有特別規定。有中國的女企業家在社群拍影片，說自己在「日本買了無人島」，她說，2020年她買了屋那霸島一半的產權，2021年將產權移到親戚名下的中國不動產公司。

消息傳出後，島上的伊是名村村公所接到大量抗議電話，指責他們不該把島上土地派給中國企業。伊是名村覺得很倒楣，表示他們只擁有全島26%的土地所有權，女企業家買的是民間企業擁有的土地。