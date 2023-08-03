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財星500大企業 沃爾瑪連霸

編譯陳律安／綜合報導
2023年財星全球500大企業。(資料來源：財星雜誌網站)
2023年財星全球500大企業。(資料來源：財星雜誌網站)

財星雜誌（Fortune）2日公布2023年全球500大企業榜單，由美國零售巨頭沃爾瑪連續十年蟬聯榜首，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）也上升至第二位。美國有136家企業入榜，是上榜企業最多的國家。

沃爾瑪去年度營收達6,110億美元，Aramco則以6,040億美元緊追在後，這是拜俄烏戰爭爆發後油價大漲所賜。

Aramco該年度的淨利也達到1,590億美元，居進榜企業之首。埃克森美孚、殼牌等石油業者也分居第七名和第九名。

財星雜誌總編香黛爾說，沃爾瑪需慎防被Aramco趕上，因為在俄烏戰爭影響油氣價格之際，沙國仍能以極低的成本大量產油。

中國企業的表現也相當亮眼，共有135家企業入榜，由中國的國家電網公司保持在第三位，中國石油天然氣集團、中國石油化工集團則分列第五名和第六名。

中國新能源車產業也異軍突起，一共有九家相關產業躋身全球最大汽車企業行列。在2022年度，比亞迪從前一年度第436位躍升到第212位，是排名提升最多的中國公司。

整體來看，財星500大企業去年度營收總和約41兆美元，年升8.4%，上榜門檻從286億美元躍升至309億美元，但受全球經濟景氣放緩影響，進榜公司的淨利總和減少6.5%至約2.9兆美元。美國科技業仍相當具有韌性，獲利相當高，蘋果、字母、微軟淨利總額高達2,330億美元。

台灣今年也有七家公司進榜，以鴻海的27名排名最高、接下來是第168位的台積電；和碩、廣達、台灣中油、仁寶、緯創也入榜。

財星雜誌（Fortune）2日公布2023年全球500大企業榜單，由美國零售巨頭...
財星雜誌（Fortune）2日公布2023年全球500大企業榜單，由美國零售巨頭沃爾瑪連續十年蟬聯榜首。(路透)

石油 沃爾瑪 台積電

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