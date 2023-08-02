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Fed最後一次升息過後 全球股市通常可以旺上一年

編譯劉忠勇／綜合外電
Fed往年升息周期最後一次升息後，美股接下來一年表現通常相當好。（路透）
Fed往年升息周期最後一次升息後，美股接下來一年表現通常相當好。（路透）

全球股市至目前為止已創下2009年來最大年初迄今漲勢，時值聯準會（Fed）升息周期接近尾聲之際，美國、歐洲乃至新興市場股市可能還會加速上漲，且有歷史為證。

MSCI已開發市場指數今年迄今漲幅已達16.2%，2009年到此時的漲幅為16.9%。隨股市進入8、9月，這兩個月向來行情慘澹，過去十年在此期間平均都會走低。

今年不同之處在於，Fed可能即將停止升息，不僅美股，歐洲股市通常也都表現不錯。新興市場亦不例外，只是幅度小些。

彭博指出，Fed升息周期結束後，歐洲股市受到激勵的效果毫不亞於美股。Fed最後一次升息後接下來的一年，Euro Stoxx指數的回報率中值約在20%，與史坦普500指數大體相同。

史坦普500指數往往在Fed最後一次升息前會橫盤整理，但過後則會穩步上漲。

史坦普500指數這一年來已上漲約12%。但是正如這個周期所表現的，歷來帶動後緊縮時期的反彈也是大型股。

新興股市也加入狂歡，只是速度慢了些，其走勢通常在Fed最後一次升息前大跌，然後穩步上漲。但是新興市場後勁更大。Fed最後一次升息後一年裡，MSCI新興市場指數十中有八的回報率超過50%。

只是我們無法得知，Fed最後一次升息是在何時。市場傾向於認為7月升息是最後一次，再升一次機率只有40%。這次還面臨量化緊縮（QT）持續和美國發行鉅額公債的波折。

升息 新興市場 史坦普500

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