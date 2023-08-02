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彭博：ARM力拚IPO估值 目標600億到700億美元

編譯黃淑玲／綜合外電
晶片設計公司安謀（Arm）首次公開發行股票（IPO）傳出定在9月。 （路透）
晶片設計公司安謀（Arm）首次公開發行股票（IPO）傳出定在9月。 （路透）

彭博資訊報導，軟體銀行（SoftBank）旗下的安謀（Arm）最快將在9月首次公開發行股票（IPO），看好市場對人工智慧（AI）晶片的興趣濃厚，Arm力求估值能達到600億~700億美元。

知情人士透露，安謀預定9月第一周展開IPO的路演（roadshow），第二周為IPO定價，希望籌得多達100億美元資金。今年稍早，銀行家對安謀的估值介於300億~700億美元，安謀最新的IPO估值目標，凸顯市場偏好轉向與生成式人工智慧（AI）或晶片相關的投資標的。

軟銀老闆孫正義和安謀執行長哈斯一直都認為，300億美元的區間低端太低，一位知情人士表示，安謀高階主管仍努力促成估值可以推升到800億美元，但實現該目標的前景仍不確定。

TECHnalysis研究公司總裁歐唐納認為，安謀比較吃虧的是，長期以來都扮演重要的幕後角色、卻沒讓外界清楚了解其地位，各界一直要到比較認識安謀的重要性。

安謀4月祕密申請在美國掛牌上市，將是今年最大的IPO案，輝達（NVIDIA）與英特爾（Intel）等晶片業界要角都參加了初期諮商，有意成為錨定投資人。

孫正義2016年以320億美元買下安謀後，安謀的估值就隨著晶片類股的股價上上下下，起伏很大。安謀若能以高估值成功IPO，將是目前身陷新創投資泥淖的軟銀一大勝利。

晶片 投資 人工智慧

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