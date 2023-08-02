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全球黃金需求量 Q2年減2%

編譯陳苓／綜合報導
第2季全球黃金需求年減2%。（歐新社）
第2季全球黃金需求年減2%。（歐新社）

土耳其央行大賣黃金，讓全球央行對黃金的需求連續三季放緩，導致第2季世界黃金需求陷入年減。但投資人需求維持強健，使金價續居高檔。

世界黃金協會（WGC）1日公布， 第2季全球黃金需求年減2%至920.7公噸。然而，若計入場外交易（OTC、即雙方直接買賣，不透過交易所進行），第2季需求年增7%至1255.2公噸。

上季央行購金需求趨緩，淨購買量年減35%、季減64%至103公噸，需求降至逾一年低點。主要理由是土耳其一度限制黃金進口，促使該國央行大賣132公噸黃金，以滿足國內需求。土國通膨高漲和憂慮選後政局不穩，讓消費者對黃金的需求激增。

而OTC交易攀升，土耳其也是推手。該國5月大選期間和選後，里拉幣值摔至歷史新低，當地富豪和企業湧入OTC市場購金。WGC首席市場策略師李德推估，355公噸的OTC需求，超過三分之一出自土國。

WGC在季度需求趨勢報告中寫道，全球珠寶商和投資人的需求持穩，支撐4到6月金價維持高檔。珠寶商占黃金需求的一半，投資人把金條當作全球不穩定時的安全資產。

WGC估計，今年央行需求將為去年一半，仍有約500公噸以上。李德說：「我不認為土國央行會再次賣金，以提供流動性給商業銀行。這暗示我們期望第3季數據會變好。」

央行 投資 土耳其

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