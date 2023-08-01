歐元區9月升息機率降低

隨著通膨趨緩，去年底曾短暫陷入萎縮的歐元區經濟在今年第2季重返成長，但是由於成長力道疲軟，加上遭遇借貸成長上揚、中國大陸對歐洲商品的需求停滯等逆風，可能降低歐洲央行（ECB）在9月繼續升息 的可能性。

歐盟 統計局7月31日表示，歐元區整體消費者物價指數（CPI）年升幅繼6月降為5.5%後，7月再下滑至5.3%；但更能清楚反映潛在物價壓力的核心通膨（不計能源與食品價格）7月年升率則持平為5.5%。

歐盟統計局公布的另一數據，支持歐元區經濟軟著陸的期望，第2季國內生產毛額（GDP）成長0.3%，擺脫了第1季零成長的窘境。愛爾蘭第2季GDP大增3.3%，拉高整體數據，是歐元區重返成長的主要推手。但該區的成長率不可能回復至俄羅斯入侵烏克蘭之前的水準。這場戰爭造成能源與糧食價格飆漲，並粉碎企業與家庭的信心。

歐元區成長疲弱和通膨降溫，有望減少ECB在9月會議升息的可能性。若干經濟學家高呼，ECB已將基準利率推至過高水位。裕信銀行（UniCredit）經濟學家尼爾森說，ECB過去一年大槌政策的傷害，現在才開始浮現，隨著劇烈緊縮對實質經濟的滯後效應湧現，情況只會更糟。

有別於以往的是，這次歐元區無法指望大陸。歐元區業者原本寄望北京 放棄清零後，能銷售更多商品給大陸的消費者，但今年1到5月，歐洲對大陸出口僅比去年同期多1.2%。

歐洲借貸成本高漲，打壓家庭和企業。ECB上周公布的訪調，發現企業對新貸款的需求降至歷史新低，為投資支出即將轉疲的跡象。德國密切追蹤的Ifo企業信心指數，7月連續第三個月走跌。