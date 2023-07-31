全吃Vision Pro組裝訂單後 立訊成為鴻海最大挑戰者

分析師認為，立訊生產「任何製造過最複雜的消費產品」，展現挑戰全球最大電子代工業者鴻海的實力。（路透）

金融時報報導，蘋果（Apple）頭戴式裝置Vision Pro 由中廠立訊獨家組裝，雖因生產過程而頻出狀況，但既有能力生產這個極其複雜的革命性產品，已充分展現足以挑戰全球最大電子代工業者鴻海 的實力。

蘋果供應鏈員工向金融時報指出，立訊大膽嘗試「瘋狂」的作風，已贏得蘋果的青睞和不斷成長的業績。立訊堅持克服Vision Pro 整合複雜的電子零件和關鍵組件 micro-OLED顯示器頻頻出現的瑕疵。先前兩位跟蘋果和立訊精密有關係的人士向金融時報透露，蘋果因此被迫削減明年的產量目標為不到40萬台。

儘管如此，根據分析師的說法，立訊和該公司執行長王來春這一路走來，如今生產「任何製造過最複雜的消費產品」，正挑戰全球最大電子代工業者鴻海的地位。

鴻海於1988年在深圳設廠，年方21歲的王來春還只是生產線第一批從外地來的女工。王來春展現足夠的智慧和專業，迅速晉升為經理，而鴻海也在科技產品製造上建立數十年之久的霸主地位。

這35年來，這位鴻海工廠女工自立門戶，當上立訊董事長，成為鴻海最強大的勁敵。

曾與王來春共事的人告訴金融時報：王來春是立訊的幕後英雄，「從鴻海學到不少工廠管理和業務拓展的經驗。她在日常管理中就像一個大姐姐或媽媽一樣，既周到又能幹」。

鴻海以組裝 iPhone 而享盛名，而立訊也不斷擴大和蘋果的業務，成為重要的合作夥伴和另一可選擇的供應商。營收和獲利遠仍遠低於鴻海，卻因業績大幅成長，市值一度在2021 年超越鴻海。

產業專家表示，蘋果執行長庫克對立訊青睞有加，也有於這個中廠的快速崛起。不過，立訊在擴張方面一直相當謹慎，王來春2月在一個場合暗示印度 的供應鏈尚不成熟。立訊5月也表示，只會在經營環境有足夠保證時才會繼續投資印度。

立訊2019年在印度成立辦公室，並從諾基亞和摩托羅拉買進兩座工廠，也和當地業者合作在當地申請建廠。

比起印度，王來春更屬意越南。她2月曾表示，越南是調整產線的最佳去處。

立訊也將生產iPhone 15系列手機，並在正式發表前，於8月在中國開始生產，據稱拿到組裝iPhone 15訂單的比率是歷來最高的一次。金融時報已報導，立訊也將首度組裝高階款式，打破鴻海獨家生產iPhone Pro的局面。

立訊報價較低且有彈性，對蘋果來說是很有吸引力的選擇。據消息人士透露，蘋果視iPhone 15出貨的表現，也考慮未來進一步提升生產iPhone 16系列的比重。