中資投資印尼玻璃產業 專家：忽視環境及社會問題

印尼總統佐科威訪問中國後，中國承諾投資印尼，其中最大的計畫達115億美元，將用於發展玻璃產業。（Getty Images）

印尼 總統佐科威訪問中國後，中國承諾投資 印尼，其中最大的計畫達115億美元，將用於發展玻璃產業。但有印尼學者表示，中國投資忽視環境問題，「兩國會議上也從未討論相關問題，令人遺憾」。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）上週訪問中國並向中國商人招商，28日返回印尼。印尼投資部長巴赫理（Bahlil Lahadalia）向媒體表示，中國玻璃生產商信義玻璃集團已承諾投資發展印尼石英砂下游產業，這是因為印尼擁有豐富的石英砂。

印尼「羅盤報」（Kompas）報導，巴赫理向媒體表示，中國信義玻璃集團將在巴淡島（Batam）的林邦島（Rempang）蓋一座製造玻璃和太陽能電池板工廠，該工廠95%的產量將用於出口，預計能創造3萬5000個工作機會。

對此，印尼經濟與法律研究中心（CELIOS）主任拉瑪特（Muhammad Zulfikar Rakhmat）雖支持中國對印尼能源轉型的貢獻，但部分中資忽視了環境和社會問題，特別是在與鎳有關的產業。

他向「雅加達郵報」（Jakarta Post）表示，「令人遺憾的是，中國和印尼間的會議從未討論過環境和社會問題」。 當被問及這些來自中國的新投資是否會使印尼受益時，他則說，這將取決於這些公司能在印尼創造的出口及就業 機會。

印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）日前也發表聲明表示，這項115億美元的玻璃投資協議只是佐科威在中國為期兩天的訪問中的眾多承諾之一，並補充說，仍有數十億美元的投資尚未宣布。

勒特諾指出：「投資重點將放在可再生能源、下游企業、健康、糧食安全，及新首都努山塔拉（Nusantara）的相關建設。」

她說，佐科威28日與中國企業代表和印尼商會（INACHAM）的會議上，提出有關電動汽車供應鏈、可再生能源和新首都的投資計畫，佐科威期盼中國投資者對在印尼投資不要感到猶豫，並表示政府將幫助他們解決投資過程中所面臨的挑戰。