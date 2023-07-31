我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京暴雨導致山洪暴發多輛車遭沖走 門頭溝已傳2死

華社教育人士：取消SHSAT考試 就是「反亞裔」歧視

彭博：中國搶攻成熟製程晶片市場 美歐提高警覺

編譯陳律安／綜合外電
中國卯足全力搶攻成熟晶片市場，令美歐再度拉起警報。 （路透）
中國卯足全力搶攻成熟晶片市場，令美歐再度拉起警報。 （路透）

彭博資訊報導，中國加速搶攻成熟製程晶片市場，讓美歐政府官員日益提高警覺，正在爭論該擬定何種戰略來限制中國的野心。

美國總統拜登的政府已對中國祭出廣泛的控管措施，限制北京取得先進晶片的能力，這類晶片可支持人工智慧（AI）和軍事用途。然而，北京以砸下數十億美元投入成熟製程晶片，作為反制。這類晶片未遭美國禁止，也是全球經濟不可或缺的一部分，從智慧手機、電動車、到軍事硬體，都可以見到它的身影。

知情人士透露，這促使美國再度拉起警報，擔憂中國的潛在影響力，也引發進一步限制中國的討論。他說，美國已下定決心，阻止成熟製程晶片成為中國的著力點。

一位拜登政府的資深官員透露，儘管仍未對相關的制裁舉措訂出時間表，目前仍在蒐集資訊的階段，但所有選項都在考慮範圍。

知情人士說，資深的歐盟和美國官員擔心，北京力圖稱霸成熟製程晶片市場，是基於經濟和國安考量。他們擔心中國未來將傾銷成熟製程晶片，導致海外的同業經營不下去，一如北京對太陽能市場的所作所為。

美國商務部長雷蒙多上周出席智庫「美國企業研究所」（AEI）座談時便已警告，中國投注大量資金補貼，將導致成熟晶片與傳統晶片產能過剩，這是美國必須考慮並與盟友共同合作以解決的問題。

晶片 北京 拜登

上一則

美股盤前重點／美歐擬限制中國搶攻成熟製程晶片

延伸閱讀

共和黨麥康諾「失神」被指該下台 同黨總統參選人點名這些人也該走

共和黨麥康諾「失神」被指該下台 同黨總統參選人點名這些人也該走
年輕票是關鍵 拜登主打有感政策、川普自稱大有斬獲

年輕票是關鍵 拜登主打有感政策、川普自稱大有斬獲
終結癌症 拜登政府投資創新技術

終結癌症 拜登政府投資創新技術
義大利擬退出一帶一路 防長放話：對義出口沒幫助

義大利擬退出一帶一路 防長放話：對義出口沒幫助

熱門新聞

近年來中資正從西方撤離並且轉進亞洲、中東、非洲及拉丁美洲等其他地區，而盛產鎳礦的印尼是中國資金轉向的主要受惠國。（路透）

中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處

2023-07-24 08:52
有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德本月接受訪問，對輝達、特斯拉、Meta品頭論足一番。(路透)

為何賣掉Nvidia？AI選股有3條件？「女股神」伍德全說了

2023-07-27 09:56
Meta執行長查克柏格透露Threads 1億用戶中有過半不再使用；馬斯克則宣布X的月活躍用戶創下新高，頗有暗中較勁的意味。（美聯社）

查克柏格認Threads 1億用戶流失逾半 馬斯克PO文暗較勁

2023-07-29 07:37
Fed如市場預期升息1碼，利率升至逾22年來最高水準。路透

Fed如市場預期升息1碼 升息是否告尾聲仍不明朗

2023-07-26 14:23
聯準會（Fed）將於26日14時宣布決策，預料會將利率調高1碼（0.25個百分點）至5.25%-5.5%。（路透）

Fed將決策 聯準會將升息1碼 並保留再緊縮選項

2023-07-25 21:29
Clean Energy Transition的管理合夥人雷坎德說，如果OPEC+在產量政策的團結崩解，這個聯盟可能會瓦解，而國際油價恐怕會跌至每桶35美元。(路透)

投資專家：OPEC+可能瓦解 油價將跌至每桶35美元

2023-07-27 15:07

超人氣

更多 >
一名日本人花1.4萬美元 「將自己變成狗」

一名日本人花1.4萬美元 「將自己變成狗」
10年輸多贏少 7旬華翁仍堅持每日參與「發財團」

10年輸多贏少 7旬華翁仍堅持每日參與「發財團」
知名極限運動員自香港68樓摔死 死前拍打窗戶求救

知名極限運動員自香港68樓摔死 死前拍打窗戶求救
學者：秦剛事件 曝中國領導人從沒真正重視過外交部

學者：秦剛事件 曝中國領導人從沒真正重視過外交部
7旬華婦「蝸居」洛城華埠 兩人合住10平米房 與無證客為鄰

7旬華婦「蝸居」洛城華埠 兩人合住10平米房 與無證客為鄰