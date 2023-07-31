彭博：中國搶攻成熟製程晶片市場 美歐提高警覺

中國卯足全力搶攻成熟晶片市場，令美歐再度拉起警報。 （路透）

彭博資訊報導，中國加速搶攻成熟製程晶片 市場，讓美歐政府官員日益提高警覺，正在爭論該擬定何種戰略來限制中國的野心。

美國總統拜登 的政府已對中國祭出廣泛的控管措施，限制北京 取得先進晶片的能力，這類晶片可支持人工智慧（AI）和軍事用途。然而，北京以砸下數十億美元投入成熟製程晶片，作為反制。這類晶片未遭美國禁止，也是全球經濟不可或缺的一部分，從智慧手機、電動車、到軍事硬體，都可以見到它的身影。

知情人士透露，這促使美國再度拉起警報，擔憂中國的潛在影響力，也引發進一步限制中國的討論。他說，美國已下定決心，阻止成熟製程晶片成為中國的著力點。

一位拜登政府的資深官員透露，儘管仍未對相關的制裁舉措訂出時間表，目前仍在蒐集資訊的階段，但所有選項都在考慮範圍。

知情人士說，資深的歐盟和美國官員擔心，北京力圖稱霸成熟製程晶片市場，是基於經濟和國安考量。他們擔心中國未來將傾銷成熟製程晶片，導致海外的同業經營不下去，一如北京對太陽能市場的所作所為。

美國商務部長雷蒙多上周出席智庫「美國企業研究所」（AEI）座談時便已警告，中國投注大量資金補貼，將導致成熟晶片與傳統晶片產能過剩，這是美國必須考慮並與盟友共同合作以解決的問題。