CNBC：東協力推QR碼跨境支付 向經濟整合邁出一步

東南亞國協國家民眾刷QR碼以當地貨幣支付跨境商品和服務，目前在印尼、馬來西亞、泰國和新加坡已經實施。（美聯社）

東南亞 國協（ASEAN）最近實施一套新的區域跨境支付系統，可望深化東協參與國之間的金融整合，也朝東協國家經濟一體化的目標邁進一步。

據CNBC報導，這套系統允許居民使用QR碼以當地貨幣 支付商品和服務，目前在印尼、馬來西亞、泰國和新加坡 已經實施。菲律賓也即將跟進。

這個計畫的目的在支持並促進跨境貿易結算、投資、匯款和其他經濟活動，實現在東南亞建立相容金融生態系的目標。分析師指出，隨消費支出增加，零售業尤其受益，也進而加強觀光業的發展。

東協視加強區域內相連度為降低跨境交易依賴美元等外幣的關鍵。近年來因美元走強，導致東協國家貨幣疲軟，損及這些國家的經濟，因為大多數東協成員國都是能源和食品的凈進口國。

《外交家》雜誌所屬的風險情報顧問公司東南亞分析師 Nico Han告訴CNBC：「這套系統不再使用美元或人民幣作為中介貨幣。」他指出，整合的跨境數位支付系統將「促進區域向心和在國際事務上以東協為主的管理意識」。他也說：「在全球主要大國之間的緊張局勢加劇之際，這一舉止更加重要。」

連上QR碼的支付系統後，資金可從個人的數位錢包相互移轉。數位錢包功能跟銀行帳戶沒兩樣，也可連結金融機構原有的帳戶。

舉例來說，到新加坡的馬來西亞觀光客可用本國的數位錢包以馬元交易，或者，在新加坡工作的馬來西亞人可將在新加坡數位錢包中的星元轉帳至馬來西亞的帳戶。

費用和匯兌由各國央行之間的協議來決定。

目前，全世界其他地區並沒有這類的區域性支付系統，不過國際清算銀行也希望未來能透過 QR 碼和手機號碼來連接全球各地的零售支付系統。

CNBC指出，QR碼的支付方式不會對持卡人和商家收取任何費用，而且稱匯率也比Visa或美國運通等支付系統更為優惠。

專家表示，小商家和中小型企業可從這種區域性支付系統受益。根據亞洲開發銀行的數據，這些企業在東南亞的比率超過90%。