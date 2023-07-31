想任職家族理財辦公室？須嘴嚴 最好懂中文 擅調解紛爭

新加坡、邁阿密和洛桑正在較勁爭取家族理財辦公室進駐，預料會出現人才荒。（彭博資訊）

6月的香港 ，在一個令人汗流浹背的夜晚，有包括銀行家和會計師在內20多位專業人士進入一棟辦公大樓三樓的教室，學習有關家族理財辦公室的基本知識，包括為涉入政壇人士工作的危險性，以及瑞士手表和藝術等不同領域的軟技能。這些學員希望能投入金融圈近年來最熱門潮流，進入家族理財辦公室任職。這一行的用人標準不是很傳統，最重要的是守口如瓶，中文流利可能是優勢，可能還必須擅長調解家族內部的紛爭。

各國政府都在努力吸引家族理財辦公室加駐，尤其是來自亞洲的家族辦公室，新加坡 、邁阿密和洛桑正在彼此較勁，而在香港開設的這個夜間課程具體而微地反映此一趨勢。提供居留權、奢華生活和低稅率都只是必備條件，真正決定勝敗的戰場在於：當地是否有訓練有素的工作人員，可以幫助超級富豪管理生活和財富。雀屏中選後，除了能迎來數兆美元的投資 資金，還有有時年薪可達100萬美元以上的高階職位。

香港大學講師Dixon Wong表示，「相關人才荒正在擴大，並成為一個問題。與美國和歐洲不同的是，亞洲的許多家族理財辦公室通常由家族成員管理，但這種做法存在限制。」

亞洲家族理財辦公室的崛起，與該地區財富的日趨成熟密切相關。許多超級富有的企業家尋求專人管理他們的財富，並有計畫的將這些財富轉移後代，就像過去幾十年歐美一些歷史久遠的富裕家族一樣。

滙豐控股預測，到2025年，除日本以外亞洲地區的金融可能超過美國，該數字在2021年接近140兆美元。Knight Frank預測，三年內，亞洲富裕居民人數將超過歐洲。

家族理財辦公室的需求因此激增：去年Campden Research亞太家族理財辦公室報告指出，在接受調查的公司中，80%在2000年之後成立。全球家族理財辦公室行業在2019年管理有近6兆元的資產，這個數字正不斷增加。

倫敦Deloitte Private全球洞察主管Rebecca Gooch指出，亞洲擁有巨大的成長潛力。她說，雖然該地區僅占全部家族理財辦公室的五分之一，卻是世上成長最快的市場。

一些金融重鎮正擴大參與。香港推出了一系列與稅收和居留權相關的激勵措施，部分目的是吸引想在中國投資的家族，杜拜則為富裕家庭開設了專門的中心。

新加坡很早就參與其中，提供稅收減免和其他優惠措施。據新加坡金融管理局估計，到2022年底，新加坡擁有約1,100個家族理財辦公室，遠高於2020的400個。3月，新加坡政府表示，目前還有200份新申請案尚未獲得批准。香港訂下目標，到2025年至少要有200家家族理財辦公室在當地設立或擴大業務。

所有的這些新公司都需要員工。接受KPMG International和Agreus Group調查的家族理財辦公室，約40%計劃今年招聘員工。

隨著從瑞士信貸集團到摩根士丹利等公司裁減數千個工作機會，理論上，從失業銀行家當中精挑細選即可；但擅長金融工作不代表能夠很好地轉化到從事這一行。一位前家族理財辦公室的高階主管告訴彭博資訊，他們管理客戶的安全保鑣、投資、慈善事業，以及跨越各大洲的旅行。這些辦公室對員工有獨特要求，是出了名的挑剔。原因之一是保密至關重要——辦公室員工會了解到家族內情，所以要能獲得雇主堅定不移的信任。

當被問及理想員工的模樣，三位家族理財辦公室的負責人給出相當不傳統的條件。守口如瓶是基本要求，有一位要求員工的中文必須嫻熟，並且懂得欣賞美國藝術家Jean-Michel Basquiat的作品。另一位表示，能調解家族手足間的紛爭是首要任務。

協助管理Tolaram Group家族理財辦公室、後來創辦新加坡Farro Capital多家族理財辦公室的ManishTibrewal說，軟技能比硬技能或技術能力更重要，因後者可以進口或委外。