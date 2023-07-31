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貨櫃海運價 短線往上衝

記者邱馨儀／綜合報導

貨櫃海運四道金牌護體，第3季運價衝高。貨攬業界指出，「聖嬰現象致巴拿馬運河乾旱、全球航商大減艙、貨量本季回穩、綠色航運法令發酵」四大金牌齊發，將續推高貨櫃海運價，業內人士指出，短線美西線每FEU（40呎櫃）將有望重返2000美元，美東線則可望突破3000美元。

貨櫃航運相關業者預期，運價8月可能再漲，除了先前馬士基喊漲的歐洲線外，北美的美西、美東線也將同步推升，其中，因為聖嬰現象導致巴拿馬運河遭遇史上最嚴重乾旱，將成美東線運價攻高的一大助力。

貨櫃海運相關業者指出，巴拿馬乾旱問題來到史上最嚴重的情況，由於該航道每天航行的船舶除了貨櫃輪之外還有散裝船，因此較少被納入對貨櫃輪運價影響的因素中。但因巴拿馬當局管制船隻的吃水深度，導致每艘通行的貨櫃輪運力將砍半，因此業界估算，每日影響運力恐達3萬TEU（20呎標準櫃）以上，航向美東的運力每月恐減百萬TEU，因此可能成為推升美東運價的關鍵因素。

全球大減艙方面，根據Alphaliner資料，6月亞洲至北美線的周艙位減少幅度已經來到23.3%，全球大型航商馬士基、達飛等陸續宣布調高8月歐洲線運價，以近期運價概算，漲幅約四成，上周現貨運價已先大漲三成，業界認為，8月歐洲線有望回到1000美元以上。

至於貨量，貨攬業者指出，雖然海運傳統旺季先前遞延，但從近期拉貨動能來看，確實感受到緩步回溫的情況，儘管終端需求不可能回到疫情之下的大爆發情況，不過，應該注意的是，美國最新公布經濟成長優於預期，加上第4季歐美節慶、返校商機需求仍帶動部分拉貨力道，旺季確實有逐漸成型的趨勢。

綠色環保法規方面，近期不僅趨嚴甚至有持續發酵的情況，業者指出，近日歐盟通過《航運綠色燃料協議》，而航運業將從2024年開始納入歐盟排放交易體系（ETS），顯示未來老舊船舶淘汰的速度將加快，而導致運力持續縮減的力道大於原先預期。

歐盟 疫情

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