精品業者愛馬仕（Hermes）的高檔手提包在美國和中國等地需求續強，帶動該公司銷售和獲利跳增，表現傲視同業。

依恆定匯率 （constant exchange rates）計算，愛馬仕第2季銷售成長27.5%至33.2億歐元（36.5億美元），優於分析師預期的成長22%。而且所有地區銷售都出現兩位數成長，美洲營收提高21%，幾乎是分析師估計值的兩倍；大中華區銷售也攀升逾三成。

愛馬仕執行董事長杜馬斯（Axel Dumas）說，7月初所有地區的需求趨勢未變，人們在艱難時刻會避開風險，轉往安全處，他們因此受惠。

近來奢侈品股蒙受壓力，主要是中國疫後復甦的速度浮現不確定性，通膨高漲又讓美國持續數月的消費狂熱降溫。此前精品領導業者LVMH和卡地亞母公司歷峰（Richemont）交出的展望都較審慎，打壓精品股股價。但愛馬仕鎖定較富裕的客層，旗下柏金包動輒1萬美元以上，向來比同業更能安度經濟動盪。愛馬仕上半年的經常性營業利潤 上揚28%至29.5億歐元（32.4億美元），毛利達44%，優於去年同期的42%。

分析師認為，愛馬仕手提包持續供不應求，具有自成一格的定價能力，許多包款的轉賣價格更好。Bernstein分析師梭卡寫到：「愛馬仕徹底擊垮整體精品業，該公司表現壓倒所有同業。」