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本周升一碼 彭博:英國還會升息3碼

編譯林聰毅／綜合報導
彭博經濟學家預估，英國將升息1碼至5.25%，且因核心通膨僵固，年底前可能再升息2碼。（路透）
彭博經濟學家預估，英國將升息1碼至5.25%，且因核心通膨僵固，年底前可能再升息2碼。（路透）

在美歐日三大央行上周宣布利率決策後，英格蘭銀行（央行）8月3日公布的決策將成為矚目焦點。彭博經濟學家預估，英國將升息1碼（0.25個百分點）至5.25%，而且因核心通膨僵固，年底前可能再升息2碼。歐洲央行（ECB）本周則可能因為通膨居高不下、成長減弱，陷入更深的兩難。

經濟學家指出，儘管英國的整體和核心通膨率均在下降，但由於物價壓力的來源集中在過去就已存在的領域，因此英國央行本周有很強的理由升息1碼。高盛、滙豐、巴克萊及瑞銀更認為，甚至一口氣調升2碼。

英國央行屆時也將發布新的預測，牽動市場對政策利率將於明年3月達到略高於6%高峰的預期，相形之下，5月的展望認為今年底的利率為4.75%。

彭博經濟學家認為，由於潛在物價壓力依然僵固，英國央行將在9月和11月分別再度升息1碼（25個基點），使英國的最終利率升至5.75%。

儘管金融條件趨緊，但經濟學家預期，英國央行雖將下修2024和2025年的成長預測，但不會預測經濟陷入衰退，2024年較可能出現經濟長期停滯。

英國央行也可能下修對通膨的中期預測。 但是，一旦貨幣政策委員會調整其對前景風險的看法，變成CPI年升率可能只會略低於2%，將顯示英國升息循環還會持續一段時間，但利率不會升到6%，最終利率將是5.75%。

另一方面，歐元區31日將發布7月通膨率，預估年升率為5.3%，低於6月的5.5%，但仍遠高於ECB的2%目標；同日公布的歐元區第2季國內生產毛額（GDP）預料將比第1季成長0.1%，且預料下半年都將疲弱成長，但成長風險偏向下行。

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