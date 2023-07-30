我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾議員提案修「台灣關係法」對台軍售不再限防禦性

烏夜襲莫斯科後 澤倫斯基：戰爭正回到俄國土地上

對出口無益…義大利4年前加入一帶一路 防長批：一項臨時且糟糕的決定

中央社／羅馬30日綜合外電報導
義大利「晚郵報」今天刊登國防部長克羅塞托受訪內容，克羅塞托表示，義大利4年前加入中國「一帶一路倡議」是一項「臨時且糟糕」的決定，因為它對提振出口少有用處。（歐新社）
義大利「晚郵報」今天刊登國防部長克羅塞托受訪內容，克羅塞托表示，義大利4年前加入中國「一帶一路倡議」是一項「臨時且糟糕」的決定，因為它對提振出口少有用處。（歐新社）

義大利「晚郵報」今天刊登國防部長克羅塞托受訪內容，克羅塞托表示，義大利4年前加入中國「一帶一路倡議」是一項「臨時且糟糕」的決定，因為它對提振出口少有用處。

路透社報導，義大利前政府簽署一帶一路倡議，成為唯一一個這麼做的西方大國，現在的義大利政府正在考慮如何擺脫協議。

一帶一路倡議期望重建古絲路，透過龐大基礎建設支出，把中國跟亞洲、歐洲和更遠的地方連結起來。批評者則認為它是中國擴大地緣政治和經濟影響力的工具。

克羅塞托（Guido Crosetto）告訴「晚郵報」（Corriere della Sera），「加入（新）絲綢之路的決定是一項臨時且糟糕的作為」，讓中國對義大利出口量大幅增加，對於義大利出口至中國卻沒有相同效果。

克羅塞托說：「當今的議題是，如何撤銷（一帶一路倡議）又不損及（與北京的）關係。因為中國的確是競爭者，但它也是夥伴。」

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）27日在白宮與美國總統拜登（Joe Biden）會面後說，她的政府必須在12月前就一帶一路倡議做出決定；她也宣布自己很快就會訪問北京。

梅洛尼昨天接受義大利TG5新聞網節目訪問時則說，義大利加入一帶一路倡議，卻不是跟中國貿易關係最緊密的七大工業國集團（G7）成員國，這很「弔詭」。

梅洛尼說，這種情況顯示，即使不參加一帶一路，「你還是能（跟中國）保有良好關係和貿易夥伴關係」。

義大利 一帶一路 梅洛尼

上一則

彭博：英國還會升息3碼

延伸閱讀

女足世界盃／瑞典5球踹義大利 法國扳倒巴西

女足世界盃／瑞典5球踹義大利 法國扳倒巴西
總理剛會拜登…義大利擬退出一帶一路 將派使節團訪中

總理剛會拜登…義大利擬退出一帶一路 將派使節團訪中
歐洲與中國保持距離 迴避「一帶一路」10周年論壇

歐洲與中國保持距離 迴避「一帶一路」10周年論壇
義媒：梅洛尼9月派使節出訪中國 尋求退出一帶一路

義媒：梅洛尼9月派使節出訪中國 尋求退出一帶一路

熱門新聞

近年來中資正從西方撤離並且轉進亞洲、中東、非洲及拉丁美洲等其他地區，而盛產鎳礦的印尼是中國資金轉向的主要受惠國。（路透）

中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處

2023-07-24 08:52
有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德本月接受訪問，對輝達、特斯拉、Meta品頭論足一番。(路透)

為何賣掉Nvidia？AI選股有3條件？「女股神」伍德全說了

2023-07-27 09:56
Fed如市場預期升息1碼，利率升至逾22年來最高水準。路透

Fed如市場預期升息1碼 升息是否告尾聲仍不明朗

2023-07-26 14:23
Meta執行長查克柏格透露Threads 1億用戶中有過半不再使用；馬斯克則宣布X的月活躍用戶創下新高，頗有暗中較勁的意味。（美聯社）

查克柏格認Threads 1億用戶流失逾半 馬斯克PO文暗較勁

2023-07-29 07:37
聯準會（Fed）將於26日14時宣布決策，預料會將利率調高1碼（0.25個百分點）至5.25%-5.5%。（路透）

Fed將決策 聯準會將升息1碼 並保留再緊縮選項

2023-07-25 21:29
Clean Energy Transition的管理合夥人雷坎德說，如果OPEC+在產量政策的團結崩解，這個聯盟可能會瓦解，而國際油價恐怕會跌至每桶35美元。(路透)

投資專家：OPEC+可能瓦解 油價將跌至每桶35美元

2023-07-27 15:07

超人氣

更多 >
紐約華埠老字號茶行關門 突收通知「房子已賣給新房東」

紐約華埠老字號茶行關門 突收通知「房子已賣給新房東」
逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀

逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀
世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友

世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友
台灣演習正妹讓日網暴動 短短6秒「重播率飆高」

台灣演習正妹讓日網暴動 短短6秒「重播率飆高」
8月迎好運新世界：金牛投資會賺錢、這個星座要升官

8月迎好運新世界：金牛投資會賺錢、這個星座要升官