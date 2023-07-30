對出口無益…義大利4年前加入一帶一路 防長批：一項臨時且糟糕的決定

義大利「晚郵報」今天刊登國防部長克羅塞托受訪內容，克羅塞托表示，義大利4年前加入中國「一帶一路倡議」是一項「臨時且糟糕」的決定，因為它對提振出口少有用處。（歐新社）

義大利 「晚郵報」今天刊登國防部長克羅塞托受訪內容，克羅塞托表示，義大利4年前加入中國「一帶一路 倡議」是一項「臨時且糟糕」的決定，因為它對提振出口少有用處。

路透社報導，義大利前政府簽署一帶一路倡議，成為唯一一個這麼做的西方大國，現在的義大利政府正在考慮如何擺脫協議。

一帶一路倡議期望重建古絲路，透過龐大基礎建設支出，把中國跟亞洲、歐洲和更遠的地方連結起來。批評者則認為它是中國擴大地緣政治和經濟影響力的工具。

克羅塞托（Guido Crosetto）告訴「晚郵報」（Corriere della Sera），「加入（新）絲綢之路的決定是一項臨時且糟糕的作為」，讓中國對義大利出口量大幅增加，對於義大利出口至中國卻沒有相同效果。

克羅塞托說：「當今的議題是，如何撤銷（一帶一路倡議）又不損及（與北京的）關係。因為中國的確是競爭者，但它也是夥伴。」

義大利總理梅洛尼 （Giorgia Meloni）27日在白宮與美國總統拜登（Joe Biden）會面後說，她的政府必須在12月前就一帶一路倡議做出決定；她也宣布自己很快就會訪問北京。

梅洛尼昨天接受義大利TG5新聞網節目訪問時則說，義大利加入一帶一路倡議，卻不是跟中國貿易關係最緊密的七大工業國集團（G7）成員國，這很「弔詭」。

梅洛尼說，這種情況顯示，即使不參加一帶一路，「你還是能（跟中國）保有良好關係和貿易夥伴關係」。