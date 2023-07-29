印尼學者：Tiktok商店售價低 恐威脅中小企業

電子商務平台Tiktok商店（TikTok Shop）近期成為印尼媒體的討論焦點。 （美聯社）

印尼 經濟學者表示，Tiktok商店販售的中國商品比當地中小企業的產品更低廉，且社群媒體有大量數據，能精準定位消費者，影響力遽增，可能威脅當地中小企業，呼籲印尼政府關注。

電子商務平台Tiktok商店（TikTok Shop）近期成為印尼媒體的討論焦點。印尼經濟與金融發展研究機構（INDEF）經濟學家費拉斯（Izzudin Al Farras Adha）日前在一場論壇上表示：「Tiktok商店出售的產品價格比本地中小企業便宜很多，因為它們是由中國用戶直接出售，特別是保養品相關的產品。」

有中資背景的Tiktok商店，因擁有社群功能又是電子商務平台，因此能精準掌握用戶的喜愛，具有特殊性。印尼經濟學家認為，這可能會威脅本地的中小企業。

費拉斯向中央社說：「Tiktok擁有大量數據，可以了解用戶喜好，這與一般的電商 或社群媒體很不一樣。」他指出，Tiktok還掌握大量的用戶資訊，卻未受到太多關注，呼籲印尼政府應更重視個資保護，並訂定相關規範。

CNBC印尼頻道（CNBC Indonesia）報導，Tiktok商店已開始主導包括印尼內的東南亞電商市場，這項服務是嵌入主要應用程式TikTok當中，去年商品交易總額（GMV）已有約44億美元。

專注於新創企業的新加坡顧問公司墨騰創投（Momentum Works）6月中公布報告指出，TikTok商店於2021年在印尼試水溫後，在2022年利用這個熱門影音應用程式的大量使用者擴大業務，成功在東南亞搶下可觀的市占率。

費拉斯向中央社說，印尼是僅次美國，擁有第二多TikTok用戶的國家，希望印尼政府能更關注Tiktok在印尼的營運及影響力。

他說，印尼有關電商的相關規範還不足，這可能導致許多便宜的中國產品流入印尼，削弱當地中小企業的競爭力，「中小企業為印尼的國內生產總值（GDP）貢獻60%以上，且超過9成的勞動力都在中小企業」。

針對Tiktok商店在印尼的影響力遽增，印尼政府27日向媒體表示，計劃對Tiktok在內的社群電商課徵交易稅。對此，印尼TikTok表示，會遵守所有規定。