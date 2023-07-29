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超微砸4億美元投資印度

編譯陳律安／綜合外電
莫迪政府一直積極為新興的晶片產業招商，以建立印度作為晶片製造中心的聲譽。（路透）
莫迪政府一直積極為新興的晶片產業招商，以建立印度作為晶片製造中心的聲譽。（路透）

美國晶片大廠超微（AMD）28日說，未來五年將在印度投資約4億美元，並在科技重鎮班加羅爾興建旗下最大的設計中心，反映出印度總理莫迪吸引晶片業者投資的計畫，已展現初步成效。

超微技術長佩普馬斯特（Mark Papermaster，見圖）在古茶拉底省舉行的年度半導體會議上宣布，超微預計年底前啟用新的班加羅爾設計園區，並在五年內創造3,000個工程師就業機會。這座新園區占地50萬平方英尺，啟用後超微在印度的辦公據點將增至十處，目前超微在印度僱用逾6,500人。

佩普馬斯特說：「我們的印度團隊，將在交出高效能和適當的解決方案上扮演重要角色，以支持全球的AMD客戶。」

從個人電腦到資料中心，在各類裝置都可以見到超微晶片的身影。該公司也正著手開發一款人工智慧（AI）晶片，以挑戰市場龍頭輝達（Nvidia）。

儘管印度較晚揮軍晶片業，但莫迪政府一直積極為新興的晶片產業招商，以建立印度作為晶片製造中心的聲譽。

莫迪同日也矢言，在美中角力重塑全球晶片供應鏈之際，將把印度打造成「可靠」的半導體基地。他說：「隨著印度在改革的道路上前進，將創造出新機會。印度正成為半導體投資的絕佳途徑。」

印度政府希望，古茶拉底能成為晶片業者新的根據地，近來也確實吸引國際業者到此投資。應用材料6月宣布，未來數年將在印度投資4億美元，以設立工程中心。美光也表示將投資8.25億美元，以在古茶拉底新建晶片測試和封裝設施。

目前印度正加碼吸引高科技產業。政府2021年表示，將斥資7,600億盧比（92.4億美元）支持半導體和液晶顯示器產業在國內生產，以進一步刺激經濟發展。在2022年，莫迪宣揚在2047年前讓印度躋身已開發國家的行列。

專家表示，印度若要吸引更多半導體業者，必須改善基礎建設，和提高人力資源的品質。

印度 晶片 投資

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