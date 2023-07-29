我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉斯加獵熊+美女陪睡 華男涉經營高端遊被起訴

洛縣警局執法攔截非裔少年 女警手槍走火成被告

意外放鷹 日銀超寬鬆立場鬆動

編譯季晶晶、任中原／綜合外電
日本央行總裁植田和男周五意外公布，公債殖利率目標區間的波動限制是參考點而非硬性規定。（路透）
日本央行總裁植田和男周五意外公布，公債殖利率目標區間的波動限制是參考點而非硬性規定。（路透）

日本銀行（央行）28日意外決議微調「殖利率曲線管控」（YCC）政策，雖仍把日本10年期公債殖利率上限訂在0.5%，但表示將提高彈性，允許殖利率超過此水準，為總裁植田和男4月上任來首見的意外決策，但他又澄清，這項決策並非邁向政策正常化，引發市場困惑，日圓先強升後回貶，預料未來幾天將持續震盪。

日銀決議維持隔夜利率在負0.1%，但提高超寬鬆貨幣政策「彈性」，表明先前設定的日本10年期公債殖利率從負0.5%到0.5%的波動區間限制，是參考點，而非硬性規定，放鬆對日債殖利率管制力道，將會在殖利率升到1%時買進公債，而非之前的0.5%，暗示日債殖利率新防線是1%。

日銀表示，嚴格管制長期利率可能影響公債市場運作，因此提高YCC政策的彈性，預料將使這些效應縮小。這項調整引發市場揣測日銀接下來將推動貨幣政策正常化，日本10年期公債殖利率28日應聲升破0.5%的上限，報0.575%，日圓兌美元則一度彈升1%。

彭博資訊策略師指出，日銀決策可能被解讀為鷹派，一切取決於日銀在尋求殖利率「目標」水準、以及每日購買公債數量時，主動干預債市的程度。

但植田和男表示，微調YCC政策相關指引，不代表要邁向貨幣政策正常化，只是要改善刺激政策的永續性，日銀仍認為要達成物價目標仍長路漫漫，引發市場混亂與困惑，日圓又重貶1.1%，貶幅稍後收斂至0.2%，報139.70日圓，日債殖利率回落。

策略師指出，日銀放鬆對殖利率0.5%上限管控力道，被視為是實質升息，但同時又調升今年度通膨率預測至2.5%，調降明、後年度通膨率到不到2%，使一些人認為需要維持寬鬆政策更長一段時間，市場看法益加分歧，將使日圓兌美元未來幾天在140日圓價位附近震盪。

由於日本投資人是海外資產投資大戶，日銀決策是鷹、還是鴿，也牽動日本投資人的資金流向，預料也將導致美股波動加劇。

日本10年期公債殖利率走勢。(資料來源:路透)
日本10年期公債殖利率走勢。(資料來源:路透)

殖利率 日本 投資

上一則

財經簡訊

下一則

超微砸4億美元投資印度

延伸閱讀

日本銀行改變YCC政策 一文看懂為何會攪動全球市場

日本銀行改變YCC政策 一文看懂為何會攪動全球市場
日本公布新版防衛白皮書 提中國超過30頁最多

日本公布新版防衛白皮書 提中國超過30頁最多
「二刀流」是家鄉之光 日本岩手縣種了一塊「大谷翔平田」

「二刀流」是家鄉之光 日本岩手縣種了一塊「大谷翔平田」
日本東京公共澡堂失火 釀2傷1失聯

日本東京公共澡堂失火 釀2傷1失聯

熱門新聞

近年來中資正從西方撤離並且轉進亞洲、中東、非洲及拉丁美洲等其他地區，而盛產鎳礦的印尼是中國資金轉向的主要受惠國。（路透）

中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處

2023-07-24 08:52
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

美國通膨降溫是誰的功勞？克魯曼：Fed升息歪打正著

2023-07-22 15:40
Fed如市場預期升息1碼，利率升至逾22年來最高水準。路透

Fed如市場預期升息1碼 升息是否告尾聲仍不明朗

2023-07-26 14:23
聯準會（Fed）將於26日14時宣布決策，預料會將利率調高1碼（0.25個百分點）至5.25%-5.5%。（路透）

Fed將決策 聯準會將升息1碼 並保留再緊縮選項

2023-07-25 21:29
有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德本月接受訪問，對輝達、特斯拉、Meta品頭論足一番。(路透)

為何賣掉Nvidia？AI選股有3條件？「女股神」伍德全說了

2023-07-27 09:56
Clean Energy Transition的管理合夥人雷坎德說，如果OPEC+在產量政策的團結崩解，這個聯盟可能會瓦解，而國際油價恐怕會跌至每桶35美元。(路透)

投資專家：OPEC+可能瓦解 油價將跌至每桶35美元

2023-07-27 15:07

超人氣

更多 >
值得三思…做這五件事 恐有損個人信用

值得三思…做這五件事 恐有損個人信用
有助識別和保護行李 20元行李束帶、吊牌省煩惱

有助識別和保護行李 20元行李束帶、吊牌省煩惱
港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬

港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬
保持大腦健康 神經科學家做這五件事

保持大腦健康 神經科學家做這五件事
疫後前途渺茫壓力攀升 中國年輕人選擇「出逃」海外

疫後前途渺茫壓力攀升 中國年輕人選擇「出逃」海外