意外放鷹 日銀超寬鬆立場鬆動

日本央行總裁植田和男周五意外公布，公債殖利率目標區間的波動限制是參考點而非硬性規定。（路透）

日本 銀行（央行）28日意外決議微調「殖利率 曲線管控」（YCC）政策，雖仍把日本10年期公債殖利率上限訂在0.5%，但表示將提高彈性，允許殖利率超過此水準，為總裁植田和男4月上任來首見的意外決策，但他又澄清，這項決策並非邁向政策正常化，引發市場困惑，日圓先強升後回貶，預料未來幾天將持續震盪。

日銀決議維持隔夜利率在負0.1%，但提高超寬鬆貨幣政策「彈性」，表明先前設定的日本10年期公債殖利率從負0.5%到0.5%的波動區間限制，是參考點，而非硬性規定，放鬆對日債殖利率管制力道，將會在殖利率升到1%時買進公債，而非之前的0.5%，暗示日債殖利率新防線是1%。

日銀表示，嚴格管制長期利率可能影響公債市場運作，因此提高YCC政策的彈性，預料將使這些效應縮小。這項調整引發市場揣測日銀接下來將推動貨幣政策正常化，日本10年期公債殖利率28日應聲升破0.5%的上限，報0.575%，日圓兌美元則一度彈升1%。

彭博資訊策略師指出，日銀決策可能被解讀為鷹派，一切取決於日銀在尋求殖利率「目標」水準、以及每日購買公債數量時，主動干預債市的程度。

但植田和男表示，微調YCC政策相關指引，不代表要邁向貨幣政策正常化，只是要改善刺激政策的永續性，日銀仍認為要達成物價目標仍長路漫漫，引發市場混亂與困惑，日圓又重貶1.1%，貶幅稍後收斂至0.2%，報139.70日圓，日債殖利率回落。

策略師指出，日銀放鬆對殖利率0.5%上限管控力道，被視為是實質升息，但同時又調升今年度通膨率預測至2.5%，調降明、後年度通膨率到不到2%，使一些人認為需要維持寬鬆政策更長一段時間，市場看法益加分歧，將使日圓兌美元未來幾天在140日圓價位附近震盪。