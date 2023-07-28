三星宣示 將提高折疊手機占高階機種的銷售占比到逾20%

三星電子要提高全球可折疊手機占Galaxy旗艦機種的銷售占比到超過20%。圖為三星電子的最新款折疊機Galaxy Z Flip 5。（美聯社）

南韓三星 電子行動事業主管盧泰文28日宣示，2023年將是三星電子智慧手機事業的轉折點，目標是提高全球可折疊手機占Galaxy旗艦機種的銷售占比到超過20%。

韓聯社報導，盧泰文在首爾的記者會說，今年將是三星電子讓可折疊手機成為主流產品的轉折年，並引述多家產業研究機構的報告指出，可折疊手機的全球銷量可望在未來幾年衝上每年1億支。

三星電子尋求在2025年前，提高可折疊智慧手機的全球銷售占比到25%，連同Galaxy S旗艦系列機種成為業績支柱，並躍居高階機種的關鍵類別。

三星電子在2019年首度推出可折疊智慧手機後，Google 和摩托羅拉等許多公司都已加入爭搶這塊高階市場的行列，製造生態系也擴大，盧泰文認為這彰顯了可折疊手機正成為主流產品的可能性。三星電子26日在首爾舉行Galaxy Unpacked活動，發表第五代可折疊智慧手機Galaxy Z Flip 5和Fold 5等新品。Galaxy Z Flip 5更加輕薄，配備新的軸承系統，Galaxy Z Flip 5則擁有讓用戶不必完全打開手機就能進行更多操作的功能。

研究機構Canalys的數據顯示，三星電子去年的可折疊手機市占約為77%。國際數據資訊公司（IDC）的報告指出，隨著消費者開始擁抱可折疊手機，今年可折疊手機出貨量預料將成長逾50%至2,140萬支，並推估到2027年時可望增至4,810萬支。

盧泰文說，三星電子的優先要務是讓可折疊手機成為大眾市場產品，能否達成這個目標、以及達成時間點，攸關該公司獲利。

為了觸及更廣泛的民眾，他也表示，三星電子已和全球夥伴合作，降低可折疊手機的製造成本，「我們正在頗具條展的商業情勢下經營，但我們擁有克服這些困難的大量經驗與專業知識，能夠開發創新產品」。

盧泰文說，從去年夏季推出上一代可折疊手機以來，可折疊手機銷量已接近1億支，他預期最新款機種將幫助三星電子穩固市場領導的地位，但未提及具體的銷售目標。

三星電子行動部門第2季獲利為3.04兆韓元，比第1季減少，主因是Galaxy S23系列手機在2月推出的效應消退。三星電子預期智慧手機市場下半年將回歸年比成長，特別是高階機種。