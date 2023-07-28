日本銀行改變YCC政策 一文看懂為何會攪動全球市場

由於日本投資人是美國公債的最大外國買主，且擁有鉅額的歐洲債券，因此日銀放寬殖利率曲線管控政策，對全球資金流向也將造成重大影響。（歐新社）

日本 銀行（央行）28日宣布放鬆殖利率 曲線控管（YCC）政策，令亞洲金融市場顫抖，日本10年期公債殖利率升到2014年以來高點；日圓匯率呈現多空拉鋸，因為投資 人不確定日銀多年來的超寬鬆貨幣政策是否將發生劇變。

日銀總裁植田和男於今年4月接任，肩負的責任是退出超寬鬆貨幣政策之際，不致引發市場動盪。因此市場一旦生變，對植田而言自然是一大挑戰。再者，由於日本投資人是美國公債的最大外國買主，且擁有鉅額的歐洲債券，因此日銀此舉對全球資金流向也將造成重大影響。

1. 何謂YCC？如何運作？

公債殖利率曲線是用來顯示不同到期年限的公債，彼此間的殖利率差距。投資人通常對長期公債要求較高的殖利率，因此長債殖利率高於短債，而殖利率曲線的形態通常是左下右上。

日銀從2016年起實施YCC，以大量購買公債來落實量化寬鬆（QE）政策。日銀想要使短、中期殖利率偏低，允許長債殖利率較高，目的是鼓勵消費多花錢，以消除通貨緊縮，且不至於使壽險公司等金融機構的報酬率萎縮。

10年期殖利率設定在0%上下，而短期基準利率為-0.1%。日銀最初是容許10年期殖利率在上下各0.1個百分點的區間內波動，到2018年時將波動空間擴大到上下各0.2個百分點。2021年時波動空間再擴大到上下0.25個百分點，去年12月再擴大為0.5個百分點。

2. 日銀新政策如何運作？

日銀並未宣布新的波動區間，而是讓10年期殖利率「更有彈性」。日銀的殖利率區間的上限仍為0.5%，但容許殖利率高最高達到1%，實際上就是將上限從0.5%提高到1%。日銀將上限維持在0.5%，顯然是在進一步緊縮貨幣之前，能夠約束市場的投機操作。

3. 日銀為何必須做出調整？

YCC政策使日銀成為日本股市及公債的最大持有者，但仍然不能使日本經濟能持續成長；同時也使日圓貶值，推升進口成本及消費者物價。再者，也使日本公債市場不能正常運作。由於日銀一半以上的日公債部位，使市場交易量持續萎縮。因此日銀表示調整YCC區間，是為了改善市場運作。

4. 這是否表示日本的寬鬆時代結束？

日銀表示並非如此。總裁植田表示，「這並非是朝向正常化邁出一步，目的是使YCC能夠持續更久」。但許多經濟學者的解讀，則是日銀正在為超寬鬆政策退場鋪路。

5. 對全球市場有何衝擊？

日本是全世界唯一仍維持超低利率的國家，且日本投資人持有逾3兆美元的外國債券。經濟學者警告，即便日本僅小幅轉向貨幣政策正常化，就可能使日資流出全球市場。日資不但是美國公債的最大外國買主，也持有歐洲及巴西等多國的證券及高風險貸款。

市場猜測日銀還會有大動作，例如完全廢除YCC政策，如此將推升日圓匯率，且打擊全球債券市場，包括澳洲、法國及美國債市。對日本市場而言，此舉對銀行股有利。

6. 日銀政策改變有那些風險？

日銀想要避免市場產生利率即將上升的清測，但日銀能否防止市場動盪仍不確定。而且日銀的說法也相當曖昧，因而導致日圓匯率大幅動盪。