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晶片大廠：供應過剩開始緩解 但需求復甦仍然緩慢

中央社／首爾28日綜合外電報導
從英特爾（Intel）到三星，全球晶片製造商都慶幸半導體供應過剩的問題逐漸緩解；但這些大廠認為，現階段除人工智慧（AI）相關產業外，客戶需求的前景仍然黯淡。 （路透）
從英特爾（Intel）到三星，全球晶片製造商都慶幸半導體供應過剩的問題逐漸緩解；但這些大廠認為，現階段除人工智慧（AI）相關產業外，客戶需求的前景仍然黯淡。 （路透）

從英特爾（Intel）到三星，全球晶片製造商都慶幸半導體供應過剩的問題逐漸緩解；但這些大廠認為，現階段除人工智慧（AI）相關產業外，客戶需求的前景仍然黯淡。

路透報導，由於全球經濟表現疲軟、高通膨與利率上升，企業和消費者都在削減支出，包括智慧型手機、個人電腦（PC）和資料中心等所有晶片主要市場今年都萎縮。

這導致大宗標準化晶片出現前所未見的供應過剩狀況，使得全球最大2家記憶體晶片製造商三星（Samsung）和SK海力士（SK Hynix）上半年營業虧損合計達到創紀錄的15兆2000億韓元（約119.3億美元）。

不過，晶片供過於求情況已開始緩解，最主要歸功於減產，且科技業研調機構Canalys的資料顯示，個人電腦出貨量跌幅，已由去年第4季和今年第1季的各30%減為第2季的11.5%。

市場研究公司Counterpoint的數據也顯示，智慧型手機需求正在好轉，出貨量跌幅已由今年第1季的14%降為第2季的8%。

然而，SK海力士財務長金宇賢（Woohyun Kim，譯音）本週在財報電話會議上表示：「需求正非常緩步復甦。」

他指出，「近期PC出貨量的改善，主要由促銷和低階款銷售帶動，意味這對於晶片需求復甦的影響有限」。他並強調，今年PC和智慧型手機的預估出貨量，已較先前預估值下修。

OpenAI研發的聊天機器人ChatGPT去年底上線後，生成式AI的晶片需求迅速飆升。儘管如此，相關產業仍僅占整體晶片需求的一小部分，同時卻正排擠到企業的伺服器支出，因為部分公司如今優先投資AI。

另一方面，全球最大晶片買家中國的復甦腳步緩慢，也削弱了整體前景。

三星和SK海力士都表示，中國重新開放後，仍未達到重振智慧型手機市場的預期，因此這兩家公司都在延長NAND記憶體晶片的減產。這種晶片廣泛用於智慧型手機。

在中國有大量業務的美國類比晶片製造商德州儀器（Texas Instruments）25日預測，第3季營收和獲利都將低於華爾街預估的目標，因為終端市場需求復甦緩慢，迫使客戶取消訂單。

美國金融服務公司愛德華瓊斯（Edward Jones）分析師普爾克（Logan Purk）說：「德儀2022會計年度結束時，在中國銷售額約占其總銷售額的一半，因此中國市場對德儀業務的影響最大。」

晶片 智慧型手機 AI

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