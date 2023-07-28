日本糧食自給率極低 日專家：若台海有事恐有半數日人餓死

日本讀賣新聞報導，日本糧食自給率與美加等先進國家相比極低。日本農林水產省前官員、CANON全球戰略研究所首席研究員山下一仁憂心，若台海有事導致日本進口糧食的海上交通中斷，使糧食無法進口，恐有半數日本人會餓死。（路透）

日本 讀賣新聞報導，日本糧食自給率與美加等先進國家相比極低。加上日本降低糧食自給率的同時，西方國家提高了糧食自給率。日本農林水產省前官員、CANON全球戰略研究所（CIGS）首席研究員山下一仁假設，若台海有事導致日本進口糧食的海上交通中斷，使糧食無法進口，恐有半數日本人會餓死，約為1億2500萬人。

農林水產省統計2019年各國糧食自給率，加拿大為233%、澳洲 169%、法國131%及美國121%，連1965年糧食自給率低於日本的德國 和英國，2019年數據都超越日本。日本許多化學肥料和蔬菜種子都仰賴進口，有些專家甚至說，「日本真正的糧食自給率根本只有10%」。

讀賣新聞指出，有些人認為，日本可能會因為衝突和糧食出口國嚴格管制，或是新的傳染病所造成的物流混亂，從而爆發糧食危機。有些專家憂心若「台灣有事」，美中爆發戰爭破壞了日本進口糧食的海上通道，擾亂糧食進口。

日本農林水產省前官員、CANON全球戰略研究所（CIGS）首席研究員山下一仁假設，若台海有事導致日本進口糧食的海上交通中斷，使糧食無法進口，恐有半數日本人會餓死，約為1億2500萬人。山下指出，目前要養活日本人需要1600萬公噸的米，但去年生產量僅670萬噸，不到需求量的一半；「我們不應該限制稻米生產，而是要盡量生產並出口剩餘稻米」。