我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中外交部官網為王毅正名 他返國飛成都、陪習見外賓

紐約市熱島效應全美最嚴重 3大華社升11度以上

日本糧食自給率極低 日專家：若台海有事恐有半數日人餓死

編譯羅方妤／即時報導
日本讀賣新聞報導，日本糧食自給率與美加等先進國家相比極低。日本農林水產省前官員、CANON全球戰略研究所首席研究員山下一仁憂心，若台海有事導致日本進口糧食的海上交通中斷，使糧食無法進口，恐有半數日本人會餓死。（路透）
日本讀賣新聞報導，日本糧食自給率與美加等先進國家相比極低。日本農林水產省前官員、CANON全球戰略研究所首席研究員山下一仁憂心，若台海有事導致日本進口糧食的海上交通中斷，使糧食無法進口，恐有半數日本人會餓死。（路透）

日本讀賣新聞報導，日本糧食自給率與美加等先進國家相比極低。加上日本降低糧食自給率的同時，西方國家提高了糧食自給率。日本農林水產省前官員、CANON全球戰略研究所（CIGS）首席研究員山下一仁假設，若台海有事導致日本進口糧食的海上交通中斷，使糧食無法進口，恐有半數日本人會餓死，約為1億2500萬人。

農林水產省統計2019年各國糧食自給率，加拿大為233%、澳洲169%、法國131%及美國121%，連1965年糧食自給率低於日本的德國和英國，2019年數據都超越日本。日本許多化學肥料和蔬菜種子都仰賴進口，有些專家甚至說，「日本真正的糧食自給率根本只有10%」。

讀賣新聞指出，有些人認為，日本可能會因為衝突和糧食出口國嚴格管制，或是新的傳染病所造成的物流混亂，從而爆發糧食危機。有些專家憂心若「台灣有事」，美中爆發戰爭破壞了日本進口糧食的海上通道，擾亂糧食進口。

日本農林水產省前官員、CANON全球戰略研究所（CIGS）首席研究員山下一仁假設，若台海有事導致日本進口糧食的海上交通中斷，使糧食無法進口，恐有半數日本人會餓死，約為1億2500萬人。山下指出，目前要養活日本人需要1600萬公噸的米，但去年生產量僅670萬噸，不到需求量的一半；「我們不應該限制稻米生產，而是要盡量生產並出口剩餘稻米」。

日本 澳洲 德國

上一則

日銀調整YCC政策 引燃全球金融市場「終極恐懼」

延伸閱讀

日本作家森村誠一病逝享耆壽90歲 華郵聚焦他揭731部隊暴行

日本作家森村誠一病逝享耆壽90歲 華郵聚焦他揭731部隊暴行
峰會大縮水 普亭力挽非洲盟友 援6國數萬噸糧食

峰會大縮水 普亭力挽非洲盟友 援6國數萬噸糧食
被中共控台諜 台商李孟居獲釋先飛日本

被中共控台諜 台商李孟居獲釋先飛日本
「二刀流」是家鄉之光 日本岩手縣種了一塊「大谷翔平田」

「二刀流」是家鄉之光 日本岩手縣種了一塊「大谷翔平田」

熱門新聞

近年來中資正從西方撤離並且轉進亞洲、中東、非洲及拉丁美洲等其他地區，而盛產鎳礦的印尼是中國資金轉向的主要受惠國。（路透）

中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處

2023-07-24 08:52
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

美國通膨降溫是誰的功勞？克魯曼：Fed升息歪打正著

2023-07-22 15:40
Fed如市場預期升息1碼，利率升至逾22年來最高水準。路透

Fed如市場預期升息1碼 升息是否告尾聲仍不明朗

2023-07-26 14:23
聯準會（Fed）將於26日14時宣布決策，預料會將利率調高1碼（0.25個百分點）至5.25%-5.5%。（路透）

Fed將決策 聯準會將升息1碼 並保留再緊縮選項

2023-07-25 21:29
利潤率下滑等顧慮，拖累特斯拉股價20日午盤大跌逾7%。(路透)

特斯拉午盤股價猛摔逾7% 反映這些顧慮

2023-07-20 12:28
有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德本月接受訪問，對輝達、特斯拉、Meta品頭論足一番。(路透)

為何賣掉Nvidia？AI選股有3條件？「女股神」伍德全說了

2023-07-27 09:56

超人氣

更多 >
曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕

曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕
夏季光顧好市多 消費達人：這8樣好物不要錯過

夏季光顧好市多 消費達人：這8樣好物不要錯過
4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局

4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局
科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟

科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟
吃晚餐 這個時間進食最健康

吃晚餐 這個時間進食最健康