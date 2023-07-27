我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約首波熱浪來襲 避暑中心開放

布碌崙風災「持續不到1分鐘」 社區滿目瘡痍 斷樹2天清不完

疫情衝擊比想像更嚴重 光是停課就讓這5國GDP蒸發5000億美元

編譯易起宇／綜合外電
新冠疫情期間，許多國家為了防疫關閉學校，但對經濟的長期影響可能十分深遠。 （美聯社）
新冠疫情期間，許多國家為了防疫關閉學校，但對經濟的長期影響可能十分深遠。 （美聯社）

儘管新冠疫情已離我們遠去，但造成的影響可能比你我想像的意外深遠。最新研究指出，疫情期間光是學校關閉這件事，造成的經濟就相當驚人，例如印度、印尼、馬來西亞、菲律賓和泰國這五個亞洲國家，長期經濟損失就可能合計超過5,000億美元。

CNBC報導，據牛津經濟研究院（Oxford Economics）最新報告，從2021至2035年，上述五國的潛在國內生產毛額（GDP）平均每年就可能因停課而減少0.3%至0.8%，合計減少約5,110億美元。

報告指出，由於菲律賓的學校在2020年2月到2022年3月間完全或部分關閉了約18個月，比另外四國要長，因此該國潛在GDP和投資損失可能也最高；相對地，泰國學校僅完全或部分關閉10個月，為五國中最短，因此損失也最小。

停課對經濟的影響，主要是由於這些開發中國家的許多學生，都來自低所得家庭，停課閉校期間沒有網路、足夠設備或舒適空間可以學習，因此這些學生很有可能直接輟學，導致他們的所得水準更低、消費力更差，進而拖累這些國家的長期經濟生產力。

該報告更指出：「人力資本、所得、健康水準下降，可能進而拖累這些人的下一代人力資本累積，形成一個延續多世代的惡性循環。」該報告預期，這五國在2021至2035年的所得和個人消費，將減少2,400億美元。

不只這樣，也因為如此，無論當地或國際的公民營企業，都將變得沒有信心投資這些國家。牛津經濟研究院估計，這五國在2021至2035年間將總共減少1,810億美元固定投資。

投資 疫情 泰國

上一則

全球各地汽油大漲價 央行恐面臨通膨再起頭疼問題

下一則

Fed令人呵欠連連…成分股財報倒很給力 道瓊創1987年來最長連漲紀錄

延伸閱讀

聲稱被泰國餐廳辣雞肉丸灼傷 婦人狀告餐廳及廚師

聲稱被泰國餐廳辣雞肉丸灼傷 婦人狀告餐廳及廚師
中颱杜蘇芮席捲菲律賓釀死傷 驚險災難場面曝光

中颱杜蘇芮席捲菲律賓釀死傷 驚險災難場面曝光
南韓緊縮貨幣 有理由鬆綁

南韓緊縮貨幣 有理由鬆綁
女足世界盃／菲律賓1比0爆冷氣走紐西蘭 奪隊史首勝

女足世界盃／菲律賓1比0爆冷氣走紐西蘭 奪隊史首勝

熱門新聞

近年來中資正從西方撤離並且轉進亞洲、中東、非洲及拉丁美洲等其他地區，而盛產鎳礦的印尼是中國資金轉向的主要受惠國。（路透）

中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處

2023-07-24 08:52
受美元指數重返100點影響，19日人民幣在岸價跌破7.21。（中通社）

連續三天下跌 人民幣在岸價大跌480點

2023-07-19 16:33
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

美國通膨降溫是誰的功勞？克魯曼：Fed升息歪打正著

2023-07-22 15:40
特斯拉財報顯示，降價促銷的策略已經傷害利潤，但有助提升銷量。(路透)

馬斯克說了什麼讓盤後大跌？特斯拉財報5大重點一次看

2023-07-19 22:02
政府發放振興支票、擴大版失業津貼、工資保障計畫等措施，協助美國家庭在疫情期間累積財富，而今年通膨降溫，也讓許多民眾保有超額儲蓄。消費者信心回升，讓美國經濟持續有撐。（美聯社）

原來如此…瑞銀舉10理由 解開美經濟未陷衰退之謎

2023-07-20 07:22
Fed如市場預期升息1碼，利率升至逾22年來最高水準。路透

Fed如市場預期升息1碼 升息是否告尾聲仍不明朗

2023-07-26 14:23

超人氣

更多 >
中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟
大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是...

大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是...
曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷

曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷
麥康諾還好嗎？發言途中突然無聲僵住20秒 被護送離開

麥康諾還好嗎？發言途中突然無聲僵住20秒 被護送離開
李玟告別式流程曝光 老公持續神隱 扶靈驚見大咖天后

李玟告別式流程曝光 老公持續神隱 扶靈驚見大咖天后