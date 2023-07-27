疫情衝擊比想像更嚴重 光是停課就讓這5國GDP蒸發5000億美元

新冠疫情期間，許多國家為了防疫關閉學校，但對經濟的長期影響可能十分深遠。 （美聯社）

儘管新冠疫情 已離我們遠去，但造成的影響可能比你我想像的意外深遠。最新研究指出，疫情期間光是學校關閉這件事，造成的經濟就相當驚人，例如印度、印尼、馬來西亞、菲律賓和泰國 這五個亞洲國家，長期經濟損失就可能合計超過5,000億美元。

CNBC報導，據牛津經濟研究院（Oxford Economics）最新報告，從2021至2035年，上述五國的潛在國內生產毛額（GDP）平均每年就可能因停課而減少0.3%至0.8%，合計減少約5,110億美元。

報告指出，由於菲律賓的學校在2020年2月到2022年3月間完全或部分關閉了約18個月，比另外四國要長，因此該國潛在GDP和投資 損失可能也最高；相對地，泰國學校僅完全或部分關閉10個月，為五國中最短，因此損失也最小。

停課對經濟的影響，主要是由於這些開發中國家的許多學生，都來自低所得家庭，停課閉校期間沒有網路、足夠設備或舒適空間可以學習，因此這些學生很有可能直接輟學，導致他們的所得水準更低、消費力更差，進而拖累這些國家的長期經濟生產力。

該報告更指出：「人力資本、所得、健康水準下降，可能進而拖累這些人的下一代人力資本累積，形成一個延續多世代的惡性循環。」該報告預期，這五國在2021至2035年的所得和個人消費，將減少2,400億美元。

不只這樣，也因為如此，無論當地或國際的公民營企業，都將變得沒有信心投資這些國家。牛津經濟研究院估計，這五國在2021至2035年間將總共減少1,810億美元固定投資。