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全球各地汽油大漲價 央行恐面臨通膨再起頭疼問題

編譯葉亭均／綜合外電
全球各地汽油價格開始大漲，原因是煉油廠供應減少且庫存低。（歐新社）
全球各地汽油價格開始大漲，原因是煉油廠供應減少且庫存低。（歐新社）

全球各地汽油價格開始大漲，各國央行和政府可能將面臨新的通膨衝擊。

美國汽油期貨價格在紐約市場飆升至九個月高點，影響到加油站的現貨價格；在亞洲，汽油價格也在上漲。全球汽油市場供應吃緊，因為埃克森美孚一家煉油廠意外檢修停產，而且墨西哥灣沿岸和新加坡等主要倉儲的庫存低於往年水準。

在整個全球能源市場方面，原油期貨價格今年來基本持平，但美國汽油合約價格已上漲超過20%。汽油價格再度上漲，可能為包括聯準會在內的全球央行帶來難題，此時正值決策官員評估為了壓低通膨而需要緊縮貨幣政策的程度。

汽油價格是許多民眾關心重點，因為汽油、食品與租金的價格攸關每日基本開銷。能源價格是導致全球通膨基增的眾多原因之一。對於明年挑戰連任總統的拜登來說，如何抑制汽油漲價勢必是關鍵議題。

花旗集團首席美國經濟學家荷倫霍斯特表示：「能源價格上升可能推高消費物價，並導致新的商品通膨，此前，這個領域的價格漲勢已經放緩。」

全球主要地區的汽油低庫存和高需求正在推動價格上漲。在歐洲，汽油價格漲速比原油快，不過這種趨勢尚未完全轉化為實際價格上升；同時，做為重要亞洲樞紐的新加坡市場價格也維持堅穩，因為中國出口低於預期；在許多新興市場，由於政府必須提供燃料補貼以緩衝低收入居民的支出成本，汽油價格上漲將意味著政府的負擔會加重。

儘管中東與中國的煉油產能增加，美國煉油產能也創十多年來最大擴張，但全球汽油供應還沒從歷史低點大幅回升，因為這些擴產尚不足以補足幾家石油大廠在歐美與日本煉油廠意外關閉的產能。這些生產中斷使得油品供應吃緊，而此時庫存量仍在低檔。

油價 新加坡 央行

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