三星財報／法說六重點：減產NAND晶片、看好下半年高階手機需求

三星電子透露記憶體庫存已攀峰，正快速減少。（美聯社）

三星 電子主管群在27日公布完整第2季財報後，舉行財報說明會，透露記憶體庫存已攀峰，正快速減少，但將持續減產晶片 ，並預期電子產品需求將在下半年回升，智慧手機市場將回歸年比成長，主力將是高階機種。

以下為三星電子法說會的主要重點：

記憶體庫存調整接近結束

三星投資人關係執行副總裁Ben Suh說，上季DRAM出貨量高於先前指引，記憶體庫存調整正在結束。三星電子表示，DRAM記憶體晶片和NAND快閃記憶體晶片庫存水準在5月攀峰，之後快速下滑。

持續減產晶片

三星電子中表示，將持續調整晶片產量水準，聚焦於改善下半年利潤，計劃NAND快閃記憶體將會有「更大幅度的調整」。

全年資本支出可能超越台積電

上季資本支出為14.5兆韓元（114億美元），其中13.5兆韓元用於半導體事業，上半年資本支出為25.3兆韓元（199億美元），並將維持這個支出步伐。

彭博策略師估算，如此三星電子到年底的資本支出將逼近400億美元，超越台積電，相關支出將集中在南韓平澤廠和美國泰勒市的晶圓代工廠。台積電日前預期，今年資本支出將在320億~360億美元的區間下緣

晶圓代工需求不確定性高

三星電子晶圓代工事業執行副總裁Gibong Jeong說，晶圓代工事業上季銷售年比減少，主因是全球經濟不確定性拖累PC和智慧手機需求減弱，目前需求也因地緣政治因素而有龐大不確定性。

智慧手機景氣下半年看升

三星電子行動部門營業利益年比成長16%至3兆韓元，但季比下滑23%左右。三星行動體驗部門主管Daniel Arajuo說，上季智慧手機市場季比下滑，主因是高利率和高通膨等總體因素，智慧手機的平均售價為269美元（約只有蘋果iPhone的三分之一）。

三星電子預期智慧手機市場下半年將回歸年比成長，但彭博策略策略師認為這個預估很大膽，因為還沒有需求回升的明確證據。

Daniel Arajuo則說，高階機種將是下半年回歸成長的主要驅力，平板電腦業績預料將持平，可穿戴裝置領域將萎縮，而真無線藍芽耳機事業將微幅成長。

暗示iPhone業務穩定

三星電子也表示，儘管智慧手機需求減少，其顯示器事業的戰略客戶依然持穩，預期下半年行動顯示器面板業績將改善，彭博策略師指認為這可能是在暗示蘋果的iPhone業務維持穩定。