我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

江宏傑宣布告贏了 喊話福原愛履行法院裁判

李玟家人赴Bruce住所拿遺物遭阻 揚言報警取回「奧斯卡旗袍」

三星財報／法說六重點：減產NAND晶片、看好下半年高階手機需求

編譯簡國帆／綜合外電
三星電子透露記憶體庫存已攀峰，正快速減少。（美聯社）
三星電子透露記憶體庫存已攀峰，正快速減少。（美聯社）

三星電子主管群在27日公布完整第2季財報後，舉行財報說明會，透露記憶體庫存已攀峰，正快速減少，但將持續減產晶片，並預期電子產品需求將在下半年回升，智慧手機市場將回歸年比成長，主力將是高階機種。

以下為三星電子法說會的主要重點：

記憶體庫存調整接近結束

三星投資人關係執行副總裁Ben Suh說，上季DRAM出貨量高於先前指引，記憶體庫存調整正在結束。三星電子表示，DRAM記憶體晶片和NAND快閃記憶體晶片庫存水準在5月攀峰，之後快速下滑。

持續減產晶片

三星電子中表示，將持續調整晶片產量水準，聚焦於改善下半年利潤，計劃NAND快閃記憶體將會有「更大幅度的調整」。

全年資本支出可能超越台積電

上季資本支出為14.5兆韓元（114億美元），其中13.5兆韓元用於半導體事業，上半年資本支出為25.3兆韓元（199億美元），並將維持這個支出步伐。

彭博策略師估算，如此三星電子到年底的資本支出將逼近400億美元，超越台積電，相關支出將集中在南韓平澤廠和美國泰勒市的晶圓代工廠。台積電日前預期，今年資本支出將在320億~360億美元的區間下緣

晶圓代工需求不確定性高

三星電子晶圓代工事業執行副總裁Gibong Jeong說，晶圓代工事業上季銷售年比減少，主因是全球經濟不確定性拖累PC和智慧手機需求減弱，目前需求也因地緣政治因素而有龐大不確定性。

智慧手機景氣下半年看升

三星電子行動部門營業利益年比成長16%至3兆韓元，但季比下滑23%左右。三星行動體驗部門主管Daniel Arajuo說，上季智慧手機市場季比下滑，主因是高利率和高通膨等總體因素，智慧手機的平均售價為269美元（約只有蘋果iPhone的三分之一）。

三星電子預期智慧手機市場下半年將回歸年比成長，但彭博策略策略師認為這個預估很大膽，因為還沒有需求回升的明確證據。

Daniel Arajuo則說，高階機種將是下半年回歸成長的主要驅力，平板電腦業績預料將持平，可穿戴裝置領域將萎縮，而真無線藍芽耳機事業將微幅成長。

暗示iPhone業務穩定

三星電子也表示，儘管智慧手機需求減少，其顯示器事業的戰略客戶依然持穩，預期下半年行動顯示器面板業績將改善，彭博策略師指認為這可能是在暗示蘋果的iPhone業務維持穩定。

三星 晶片 台積電

上一則

官方表態支持 中國銀行下調舊房貸利率 有譜

下一則

全球各地汽油大漲價 央行恐面臨通膨再起頭疼問題

延伸閱讀

日經：華為攜手中芯 最快今年恢復量產5G晶片

日經：華為攜手中芯 最快今年恢復量產5G晶片
商務部長雷蒙多警告：中國大量補貼 導致成熟晶片過剩

商務部長雷蒙多警告：中國大量補貼 導致成熟晶片過剩
韓媒：三星降低依賴京東方LCD面板 可望轉單友達與夏普

韓媒：三星降低依賴京東方LCD面板 可望轉單友達與夏普
蘋果今秋推M3晶片產品 傳不含這3款電腦

蘋果今秋推M3晶片產品 傳不含這3款電腦

熱門新聞

近年來中資正從西方撤離並且轉進亞洲、中東、非洲及拉丁美洲等其他地區，而盛產鎳礦的印尼是中國資金轉向的主要受惠國。（路透）

中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處

2023-07-24 08:52
受美元指數重返100點影響，19日人民幣在岸價跌破7.21。（中通社）

連續三天下跌 人民幣在岸價大跌480點

2023-07-19 16:33
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

美國通膨降溫是誰的功勞？克魯曼：Fed升息歪打正著

2023-07-22 15:40
特斯拉財報顯示，降價促銷的策略已經傷害利潤，但有助提升銷量。(路透)

馬斯克說了什麼讓盤後大跌？特斯拉財報5大重點一次看

2023-07-19 22:02
政府發放振興支票、擴大版失業津貼、工資保障計畫等措施，協助美國家庭在疫情期間累積財富，而今年通膨降溫，也讓許多民眾保有超額儲蓄。消費者信心回升，讓美國經濟持續有撐。（美聯社）

原來如此…瑞銀舉10理由 解開美經濟未陷衰退之謎

2023-07-20 07:22
Fed如市場預期升息1碼，利率升至逾22年來最高水準。路透

Fed如市場預期升息1碼 升息是否告尾聲仍不明朗

2023-07-26 14:23

超人氣

更多 >
中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟
秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光
大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是...

大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是...
曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷

曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷
麥康諾還好嗎？發言途中突然無聲僵住20秒 被護送離開

麥康諾還好嗎？發言途中突然無聲僵住20秒 被護送離開