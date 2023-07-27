路透:多國明年上半年降息

美基準利率和膨脹率走勢。(資料來源:路透)

在美國聯準會（Fed）即將公布利率 決策前夕，路透發布訪調全球500多位經濟學家的結果，多數央行 預料都將在明年上半年降息 ，即便屆時各國通膨率預料都還不會降回2%的通膨目標。

路透25日發布過去一個月訪調經濟學家的結果，經濟學家與市場人士認為多國央行明年上半年就會降息，但各國央行已表明，利率必須維持在較高的水準更久一段時間，這代表市場與各央行之間的立場在未來幾個月內將會拉鋸。

德意志銀行總體策略師艾倫（Henry Allen）表示：「歷史證據顯示，要讓通膨回到目標的最後階段，通常是最困難的，因此若通膨被證明更強韌，市場會有大感意外的風險。」他說，最近的經驗顯示，如果數據顯示有必要，各國央行非常願意轉向鷹派，因此會有市場再次感到意外的風險。

調查顯示，儘管過去一年來多國貨幣政策大幅緊縮，但相較於三個月前的調查，在48個經濟體中，分析師調升其中28個經濟體的2024年通膨預期，但升幅不大。

由於許多國家的經濟維持韌性，剔除波動性大的食品與能源價格後的核心通膨率將居高不下，三分之二受訪者總結認為，今年底前核心通膨率只會稍微降低。

荷蘭合作銀行（Rabobank）資深美國策略師馬雷說，「只要勞動力市場維持緊俏，勞工將持續以通膨理由要求薪資…我們預期核心通膨會逐漸下降，但年底前可能維持在高檔。」

且由於經濟成長情況持續優於預期，失業也維持在低點，經濟學家預期，多數已開發國家通膨率至少到明年底都仍將遠高於央行目標。

被問到未來幾個月核心通膨中哪項因素最頑固時，近60%受訪者認為是薪資。目前多數已開發國家的失業率維持在歷史低點，預料未來兩年內也不會大幅上升。