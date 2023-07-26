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南韓緊縮貨幣 有理由鬆綁

編譯劉忠勇／綜合報導
南韓經濟與貿易表現。(資料來源:彭博資訊)
南韓經濟與貿易表現。(資料來源:彭博資訊)

南韓上季經濟在淨出口的支持下加速成長且優於預期，不過，消費者和企業支出疲軟，讓南韓央行有理由鬆綁緊縮性的貨幣政策。

南韓央行25日公布，第2季經季節調整後國內生產毛額（GDP）初值，較上季成長0.6%，高於第1季0.3%的季增幅，也優於路透調查原估中值成長0.5%，並寫下2022年第2季來最大季比成長。

若相較於去年同期，南韓第2季GDP成長0.9%，年增幅也優於市場原估的0.8%。南韓第1季GDP年增率也達0.9%。

南韓去年最後三個月陷入萎縮，但今年來已連續二季呈現正成長。此外，南韓上個月出現16個月以來的首見貿易順差；消費者信心也突破了100關卡，表明家戶信心回升。

但成長動能強度仍不明朗。初步貿易數據顯示，7月出口創3月來最大降幅，關鍵晶片業反彈以及南韓最大貿易夥伴中國需求回暖遲未實現。央行和政府最近都將南韓全年經濟成長預測下調至1.4%，低於2022年的2.6%。

第2季GDP報告也凸顯其中的疑慮。淨出口雖是第2季成長最大貢獻來源，但其實是進口比出口更弱的結果，出口下降1.8%，進口更衰減4.2%，對經濟成長的淨貢獻為1.3個百分點。

券商HI Investment Securities首席經濟學家朴相鉉（音譯）說：「從質的一面來看，情況並不像整體數字看來那麼樂觀。」「未來成長會有所改善，但現在談復甦為時過早，中國的經濟低迷，可能會拖累已比預期更弱的出口復甦。」

第2季民間消費、設備及建築投資都比第1季疲軟，分別下降0.1%、0.2%和0.3%，政府支出更減少1.9%，是1997年初以來最大降幅。

南韓央行和政府最近都下修全年經濟成長預測，預估今年GDP僅成長1.4%，低於2022年的2.6%。

凱投宏觀（Capital Economics）新興亞洲經濟學家譚盾說：「其結果就是，在通膨下降的驅使下，央行很可能會在未來幾個月內放鬆貨幣政策，藉以支持經濟。」

南韓 央行 貨幣

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