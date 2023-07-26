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IMF上調全球經濟成長率

編譯林聰毅／綜合報導
IMF對各國經濟成長率預估。(資料來源:國際貨幣基金)
IMF對各國經濟成長率預估。(資料來源:國際貨幣基金)

國際貨幣基金（IMF）25日發布「世界經濟展望」更新報告，小幅上調今年的全球經濟成長率，原因是美國躲過違約以及大西洋兩岸避免一場銀行業危機，使最近幾月的風險緩解。但該組織也警告說，生產力成長低迷和貿易遲滯，意味著經濟成長可能徘徊在3.0%的歷史低點好幾年。

IMF上調2023年全球國內生產毛額（GDP）成長率，由今年4月預估的2.8%上修至3%，但仍比去年3.5%放緩。2024年的全球成長率則維持4月預測的3%不變。

先進經濟體的表現是今年全球經濟增速遠不如去年的主因，特別是製造業疲軟抵銷了服務業的貢獻。IMF預測美國經濟今年將成長1.8%，較4月預估值上升了0.2個百分點，但2024年將放緩至1%。歐元區今年成長率將較4月預估值增加0.1個百分點至0.9%，明年也上調0.1個百分點至1.5%。德國今年將下滑0.3%，是G7中唯一負成長的國家。

IMF表示：「日前美國債務上限僵局獲得解決，加上今年稍早當局為遏制美國和瑞士銀行業動盪而採取的強力行動，降低了金融業動盪的直接風險。」「這緩解了經濟前景所面臨的不利風險。」如今包括IMF在內，愈來愈多經濟學家與機構認為美國可能會軟著陸。

IMF還說，央行對抗通膨的行動，將持續對經濟帶來壓力，預測美國聯準會（Fed）最高會把利率調升到5.6%，比4月預測還高，且明年開始降息。

相形之下，開發中和新興經濟體今、明兩年的經濟活動預計保持穩定。IMF預測，中國今年經濟將成長5.2%，但今年初疫後重新開放後的復甦正在放緩，部分原因是房地產業疲軟重創投資，及外國需求疲軟和青年失業率上升。

儘管對全球經濟前景的看法稍微樂觀一些，但IMF警告，與新冠疫情之前20年平均3.8%的成長率相比，今年的前景顯得疲軟，而且「全球成長的風險平衡仍然偏向下行」。

IMF說，利率上升有助於抑制通膨，但也會為經濟活動帶來壓力。烏克蘭戰爭加劇以及氣候災難等額外衝擊，可能會刺激央行進一步收緊政策。IMF還指出，由於利率上升、中國復甦比預期慢、新興經濟體陷入債務困境，以及地緣經濟碎片化對貿易造成的威脅，使金融穩定面臨持續風險。

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