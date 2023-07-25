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Google雲端事業強勁成長 上季獲利超預期 盤後大漲8%

編譯黃淑玲／綜合外電
Google母公司字母（Alphabet）上季獲利優於預期。（路透）
Google母公司字母（Alphabet）上季獲利優於預期。（路透）

Google母公司字母（Alphabet）26日公布，上季獲利與營收優於華爾街預期，主要是雲端服務需求穩健加上廣告業績反彈，消息激勵字母股價在盤後交易大漲8%。

與競爭同業相較，同一天發布財報的微軟（Microsoft）股價盤後小跌；同樣高度依賴廣告的Meta則是上漲2%。

字母公布，上季營收746億美元，優於市場預期的728.2億美元。每股盈餘1.44美元，亦優於市場預期的1.34美元。

以各類事業來看，上季雲端事業Google Cloud營收成長28%至81億美元，市場預期為77.5億美元；廣告事業營收成長3.3%至581.4億美元，旗下YouTube廣告銷售成長4.4%至76.7億美元；搜尋與其他事業營收小幅成長至426.3億美元；包括Waymo自駕車事業在內的「其他押注」（Other Bets）類別營收大增48%至2.85億美元。

Investing.com資深分析師Thomas Monteiro說：「就在投資人質疑Google在人工智慧（AI）熱潮中，能不能與其他科技巨人並駕齊驅時，Google不僅交出漂亮的、優於預期的每股盈餘，而且利潤率相當好。」他認為，這代表了字母這家科技大廠，已經進入另一個新的成長階段。「Google最終鞏固了自己在高度競爭的雲端市場的領先能力。現在有更多空間專注於AI領域的開拓」。

字母公司還宣布，長期擔任財務長的波蕾特（Ruth Porat）將升任新設立的總裁職位，並兼任字母與Google的投資長。接替財務長的人選還在探詢。

波蕾特2015年就由摩根士丹利被挖過來，開始擔任財務長。她的新職需掌管公司所謂的「其他押注」投資組合，這部份業務涉及風險較高的硬體與服務創投，同時也要協助管理公司的全球投資布局。

因應AI熱潮方面，Google已改造搜尋引擎導入生成式AI，而AI新技術需要投入大量資金。波蕾特在財報說明會上就提到，上季字母最大部分的資本支出，就是花在伺服器以及對AI運算進行「具有意義的投資」。

執行長皮伽告訴參與說明會的分析師，改造後的搜尋引擎吸收到廣告，現在公司相關團隊正在測試哪些模式最有廣告效益，以及在AI驅動搜尋的環境當中，在何處置入廣告最為適當。商務長辛德勒（Philipp Schindler）表示，目前80%的廣告客戶至少使用一項公司提供的AI驅動搜尋服務產品。

AI 字母 Google

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