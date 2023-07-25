德挺半導體 220億美元上膛

彭博資訊報導，德國 政府計劃提供總計200億歐元（220億美元）補助給相關業者，以促進德國半導體製造，強化科技領域，並在地緣政治緊張升高時確保關鍵零組件供應無虞。其中台積電 最多可拿到50億歐元，且此案已進入最後協商階段。

報導引述知情人士說法指出，這筆資金將在2027年左右撥給德國在地與國際企業，資金來源則是「氣候與轉型基金」（KTF）。

德國政府已同意補助英特爾100億歐元，在當地設立新廠，目前也正在審核要提供給台積電和英飛凌（Infineon）等公司總計約70億歐元的補助金。換句話說至少還有30億歐元左右的資金，可再提供給格芯（GlobalFoundries）和Robert Bosch等其他相關業者。

知情人士透露，台積電的補助案已到最後的協商階段，最多50億歐元，或者總投資 額的一半，已編入預算當中。

另外，蕭茲當局也已備好約10億歐元預算，要補貼德國在地晶片業者英飛凌，約占英飛凌預定在德勒斯登新建的半導體廠20%投資。德國車用零件大廠ZF Friedrichshafen和美國晶片廠Wolfspeed準備興建的新廠，也有望獲得約7.5億歐元補助。

報導指出，KTF原本設立的目的是為了經濟減碳轉型所用，如今投資範圍擴大，因為德國政府希望不要再擴大例行的支出。政府內部目前正就總規模高達1,800億歐元的撥款進行磋商，據了解幾周內就會公布結果。

德國財政部回覆彭博資訊相關詢問時表示，2024經濟計畫草案以及氣候與轉型基金一直到2027年的財務計畫，目前都正在研議，「過程尚未完成」。德國經濟部則不予置評。

雖然無法與美國500億美元的晶片法案比擬，但德國的補助規模仍高於其他主要國家的承諾。例如日本準備拿出超過140億美元，印度則將提供100億美元吸引投資。

在新冠疫情和俄烏戰爭擾亂供應鏈後，德國日益意識到自身對亞洲供貨的依賴程度。德國政府本月稍早矢言調整對中政策，並打算透過分散供應來源，吸引半導體等先進技術來德國投資，以降低對亞洲的依賴，即便德國當局希望嚴守財政紀律，依舊打算要提供這項補貼計畫。