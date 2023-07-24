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中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處

中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處

編譯林聰毅／綜合外電
近年來中資正從西方撤離並且轉進亞洲、中東、非洲及拉丁美洲等其他地區，而盛產鎳礦的印尼是中國資金轉向的主要受惠國。（路透）
近年來中資正從西方撤離並且轉進亞洲、中東、非洲及拉丁美洲等其他地區，而盛產鎳礦的印尼是中國資金轉向的主要受惠國。（路透）

隨著西方對中國資金的敵意加劇，以及北京當局致力強化國內經濟以求自給自足，近年來中資正從西方撤離，並且轉進亞洲、中東、非洲及拉丁美洲等其他地區。

就在幾年前，中資席捲了富裕世界，中國投資人進行重磅交易，並大肆收購受矚目的資產，從紐約的豪華住宅、五星級酒店，到瑞士的化工公司和德國機器人巨頭。但那個時代已結束了。

華爾街日報（WSJ）報導，除了中資正在從西方撤離外，隨著北京尋求鞏固在東南亞地區的結盟關係以及確保獲得關鍵資源，中國企業日益將資金投入此地區的工廠，以及亞洲、中東和南美洲的採礦和能源計畫。

根據美國企業研究所（AEI）對中國投資的初步估計，以及華爾街日報所看到的資料，鎳礦蘊藏豐富的印尼，是今年迄今中國投資的最大受惠國。鎳是許多電動汽車電池的關鍵原料。

這種投資流向的轉變顯示，中國正透過這種方式應對與美國為首的西方關係惡化，並且強化與世界其他地區的貿易和投資關係，但此舉也可能在全球經濟中製造新的斷層線。

中資撤出西方可能會導致一些國家減少新的就業機會，同時也會減少矽谷等地創業家可以利用的資金池。從更廣泛的層面來說，這種轉變顯示全球化正在式微，地緣政治緊張更可能加劇。

根據聯合國發布的新數據，去年中國對世界其他地區的直接外國投資已降至1,470億美元，比前年下降18%。由於海外收購銳減以及北京收緊遏制資本外逃的規定，中國去年的投資水平已較2016年的峰值1,960億美元大減了25%。

中國不太可能重返海外交易的鼎盛時期，主因是與美國及其盟國的地緣政治緊張不斷升高。分析師說，美國及其盟國正以國安為由，阻止更多中國投資。分析師還說，中國本身的因素也抑制了投資外流，這些因素包括人民幣持續走疲、私人部門陷入困境，以及北京當局日益將重心放在建設國內經濟以增強自給自足。

標普全球的首席亞太經濟學家高路易（Louis Kuijs）表示：「總體而言，中國向外國先進經濟體輸送投資的空間正在縮小。」 他說，未來三到五年，中國海外投資流量不太可能大幅增加。

反之，中國可能會重新調整投資，以鞏固其在再生能源和電動車等領域的主導地位，這可能意味著擴大對東南亞、中東、非洲和拉美等新興市場的投資，中國的企業主正在尋找可以擴大經營和招徠新客戶的地方，例如，汽車製造商比亞迪本月表示，計劃在巴西的數家汽車工廠投資逾6億美元。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

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